شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب کبری و روز پرستار تصاویری از برپایی ویژه برنامه های فرعنگی در خیابان طلاییه شهرستان شیراز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب میلاد با سر سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مردم دیندار و متدین کشورمان در حسینه ها؛ مساجد و موکب‌ها گرد هم آمدند و جشن میلاد برگزار کردند. عاشقان امامت و ولایت این بانوی مکرم اسلام نیز در خیابان طلاییه شهرستان شیراز استان فارس نیز با برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی با برپایی موکب ویژه برنامه‌های متنوعی شامل فیلم و نقاشی کودکان و پذیرایی این روز خجسته را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

