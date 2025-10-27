مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u062c\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u06cc\u0628 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062c\u0644\u0633 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0
مثل دروغ بزرگ بار مالی حذف شرکت ها!
آخه این شرکت ها که خودشون بارمالی سه برابر تبدیل وضعیت به بودجه تحمیل کردن.