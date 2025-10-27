باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
این حاجی بابائی وقتی وزیرآموزش وپرورش بودبه اسم بیمه طلائی یک کلای خوبی سرماآموزش وپرورشی هاگذاشت خداازش نگذره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کار غلطی است باید شرکتی از شرکت تغذیه بشه تغییر وضعیت به ضرر ملت و دولت
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اشتباه بزرگ درکنار بقیه اشتباهات مانند رسمی کردن شاهد و ایثارگران تنبل که پدر ادارات را دراورده اند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۹:۳۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بهانه ها قطار شده
مثل دروغ بزرگ بار مالی حذف شرکت ها!
آخه این شرکت ها که خودشون بارمالی سه برابر تبدیل وضعیت به بودجه تحمیل کردن.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۹:۳۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
وابستگان برخی مسئولین در دولتهای اصلاحات، ذینفع این استثمار نیروی انسانی هستن برای همین نمیخوان شرکت های واسطه حذف بشن.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
ممنون از پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان
۲
۰
پاسخ دادن