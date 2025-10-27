باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با ابلاغ بانک مرکزی، از شنبه سوم آبان ماه نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور با سازوکار جدیدی انجام خواهد شد و این یعنی یک رانت چهل ساله این بار برای سفرهای خارجی به پایان خواهد رسید.
تا پیش از این، ارز مسافرتی با نرخ اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله قیمتگذاری و محاسبه میشد و با تفاوت حدودا ۲۵ هزار تومانی به دست مسافران سفرهای خارجی میرسید حالا، اما این ارز با روش جدید نرخ گذاری مطابق نرخ ارز توافقی تالار دوم مرکز مبادله همراه با کارمزد خواهد بود.
در همین راستا هم اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ابلاغ شیوه جدید محاسبه و خرید ارز مسافران خارج از کشور خبر داد. او اعلام کرد که از شنبه ۳ آبان نحوه قیمتگذاری ارز مسافرتی بر اساس مکانیزم جدیدی در تالار دوم مرکز مبادله انجام میشود.
بالسینی توضیح داد: با توجه به اینکه مسافران خارج از کشور معمولاً دارای سطح مشخصی از تمکن مالی هستند، از امروز و با ابلاغ بانک مرکزی قرار است قیمتگذاری ارز مسافرتی بر مبنای نرخ ارز کشف شده در تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله بعلاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس انجام شود.
او افزود: این نرخ به همراه هزینهای که به عنوان هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس در نظر گرفته میشود، تشکیلدهنده نرخ ارز مسافران خواهد بود. این نرخ ثابت نبوده و با توجه به نوسانات تالار دوم مرکز مبادله، به صورت روزانه مشخص و اعلام خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز همچنین گفت: مسافرانی که به بانکهای عامل خود، شامل بانکهای ملی، ملت و سامان مراجعه میکنند، نرخهای مبتنی بر این روش قیمتگذاری را دریافت خواهند کرد.
بالسینی تصریح کرد که این تغییر شیوه قیمتگذاری صرفاً برای ارز مسافرتی است و سایر اشکال ارز خدماتی، از جمله ارز دانشجویی، ارز درمانی و ارزی که فدراسیونهای ورزشی برای سفرهای خارجی دریافت میکنند، تغییری نخواهد کرد و این موارد همچنان بر اساس مکانیزم قبلی محاسبه خواهند شد.
پرداخت ارز مسافرتی که موضوع آن به چهار دهه پیش بازمیگردد و بر اساس هیات وزیران وقت قرار شد به مسافران خارجی سالانه ۳۰۰ دلار ارز داده شود البته این میزان ثابت نماند و در ابتدا سال ۹۰ به ۲ هزار دلار و سپس به هزار دلار رسید، اما یکبار دیگر در سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت ارز مسافرتی به همان هزار دلار رسید تفاوت نرخ این ارز دولتی با بازار آزاد که سبب شکلگیری صفهای طولانی جلوی صرافیها شد و هم باعث داغی بازار ارز دلالها موضوعی که مخالفان زیادی داشت.
در همین راستا جانجان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز مسافرتی را کارشناسان اقتصادی تعیین نکردهاند، گفت: چرا فردی که به خارج از کشور سفر میکند یارانه ارز مسافرتیاش از جیب هموطنان پرداخت شود؟ این اقدام که ارز مسافرتی مشمول دریافت یارانه شود از سوی فشاری که به بانک مرکزی آمده است اجرا میشود.
در ادامه هم حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اگر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد را در مقابل نرخ ارز مسافرتی در نظر بگیریم این یعنی به شکلی منابع رایگان در اختیار گروهی قرار گرفته میشود که معمولا از سفرهای خارجی استفاده میکنند و از جمله دهکهای بالا محسوب میشوند و این یعنی یک یارانه برای دهکهای بالا!
حالا با اجرای سازوکار جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی از روز شنبه، این رانت دولتی به پایان رسیده است و براین اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله ایران به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام میشود.