باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حالی که موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از چالش‌های اصلی دولت، مجلس و کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده است، کارشناسان صنفی و نمایندگان مجلس بر لزوم طراحی مدلی منطقی، متناسب با واقعیت فعالیت رانندگان و بدون تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم تأکید دارند.

در همین راستا، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با تأکید بر پیچیدگی‌های بیمه در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی گفت: «تعداد زیادی از رانندگان فقط چند ساعت در روز یا هفته کار می‌کنند و بیمه شغلی دیگری دارند؛ بنابراین، منطقی نیست همه افراد با یک مدل ثابت بیمه شوند.»

او افزود: «برای رانندگان حرفه‌ای که به‌صورت تمام‌وقت فعالیت دارند، آماده‌ایم با همکاری دولت و در قالب مسئولیت اجتماعی، مدل بیمه‌ای مشخصی طراحی کنیم؛ اما برای رانندگان پاره‌وقت باید مسیرهای میان‌بر و خلاقانه‌تری پیدا شود تا نه شرکت‌ها متضرر شوند و نه رانندگان از پوشش بیمه‌ای محروم بمانند.»

الفت‌نسب با اشاره به تجارب جهانی خاطرنشان کرد: «در کشورهای دیگر، تنها رانندگانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند که فعالیت مستمر دارند و درصدی از درآمدشان به بیمه اختصاص می‌یابد. ما نیز به دنبال تدوین مدلی مشابه اما متناسب با قوانین داخلی کشور هستیم.»

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، با تأکید بر ضرورت اجرای کارشناسی طرح بیمه رانندگان گفت: نبود آمار دقیق از تعداد رانندگان را یکی از موانع اصلی تصمیم‌گیری است.

وی گفت: «آمارها از پنج هزار تا سه میلیون راننده متغیر است! در چنین شرایطی، هر تصمیم مالی می‌تواند به‌اشتباه، بار سنگینی بر دوش مردم و رانندگان بگذارد.»

او با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی هشدار داد: «نباید اجازه دهیم طرح بیمه رانندگان هم مانند بیمه کارگران ساختمانی به منبع درآمدی برای برخی سازمان‌ها تبدیل شود. هدف باید ارائه واقعی خدمات بیمه‌ای به قشر زحمت‌کش رانندگان باشد.»

نماینده مردم اهواز همچنین از طرح حمایتی کمیسیون عمران خبر داد و گفت: «طبق این طرح، منابع بیمه رانندگان حوزه بار و مسافر از محل افزایش چهار درصدی سهم بیمه بر روی بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌ها تأمین می‌شود؛ اما تأکید داریم این افزایش نباید باعث گرانی خدمات حمل‌ونقل برای مردم شود.»

در مجموع، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که مدل بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید بر مبنای تفکیک رانندگان حرفه‌ای و پاره‌وقت، شفافیت آماری، و حفظ تعادل بین حمایت اجتماعی و توان مالی مردم تدوین شود.

به نظر می‌رسد اگر دولت، مجلس، پلتفرم‌ها و انجمن‌های صنفی به زبان مشترکی برسند، می‌توان طرحی اجرایی و عادلانه برای بیمه رانندگان اینترنتی تدوین کرد؛ طرحی که نه تنها باری بر دوش مردم نباشد، بلکه به یکی از مصادیق مسئولیت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.