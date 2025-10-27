شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پرستار فیلمی از تجلیل و قدردانی از کارکنان درمانگاه قمربنی هاشم (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز فرخنده پرستار سرهنگ حسین دوست فرمانده ناحیه بسیج؛ صانعی شهردار به همراه مسئولان کانون و بسیج مداحان شهرستان و مسوول نمایندگی ولی فقیه شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان از کارکنان درمانگاه قمربنی هاشم (ع) این شهرستان به نیابت از تمامی پرستاران دلسوز تجلیل و قدردانی کردند.
این لحظه معنوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور تماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

