باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها، گفت: نرخ میانگین عوارضی آزادراه‌ها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. در برخی از آزادراه‌ها که طی سه سال گذشته افزایش نداشته بودند، نرخ عوارض تا ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی در خصوص وضعیت کریدورهای آزادراهی کشور اظهار داشت: در حال حاضر، کشور ما با ۷ کریدور آزادراهی فعال و بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه در حال بهره‌برداری، گام‌های مؤثری در حوزه آزادراهی کشور برداشته است. او ادامه داد: همچنین، بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.

دوستی بیان کرد: این شبکه گسترده آزادراهی یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر کشوری به حساب می‌آید. او توضیح داد: وزیر راه و شهرسازی پیشرفت و تکمیل کریدورهای آزادراهی را به صورت هفتگی دنبال می‌کند و یکی از اهداف اصلی این اقدام، تسهیل جذب سرمایه‌گذار و اصلاح قوانین برای ایجاد تسهیلات در حوزه آزادراه‌ها است.

معاون شرکت ساخت با اشاره به اینکه سطح سرویس و خدمات یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است، گفت: در برخی از آزادراه‌ها نیاز به بهسازی و بهبود خدمات احساس می‌شود. متأسفانه در برخی نقاط با بحران‌هایی مواجه می‌شویم که نشان‌دهنده ضرورت بهسازی شبکه آزادراهی کشور است.

دوستی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت، نیاز است از درآمدهایی که سرمایه‌گذاران در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده شود، تصریح کرد: یکی از منابع کلیدی، نرخ عوارض آزادراهی است. طبق قوانین جاری کشور، نرخ عوارض باید سالانه ابلاغ شود. وی یادآور شد: بند «الف» ماده ۲۰ قانون هفتم توسعه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که نرخ محصول یا پروژه خود را اعلام کنند.

دوستی اظهار کرد: تمامی ۲۴ آزادراه مشارکتی که توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند، امسال مورد بررسی قرار گرفتند تا گزارش هزینه و درآمد آن‌ها تحلیل شود. هدف از این بررسی، نزدیک کردن نرخ‌ها به اعداد واقعی است تا درآمد کافی برای نگهداری و بهبود خدمات آزادراه‌ها تأمین شود.

معاون شرکت ساخت تأکید کرد: در سال جاری، اتفاقات خوبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها در حال وقوع است؛ به طوری که در پردیس هراز، کلنگ احداث آزادراه با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت زده شده است. همچنین در مسیر ارومیه-تبریز، سرمایه‌گذاری ۲۷ همت انجام شده است و در شازند اراک، برای قطعه‌ای به طول ۶۷ کیلومتر، ۱۴ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰۰ همت جذب سرمایه از بخش خصوصی در سال جاری محقق شود. این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند به بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد مشارکت بخش خصوصی کمک کند و منابع دولت را در بخش‌های دیگر حفظ نماید.