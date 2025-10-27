ونزوئلا تحریک نظامی آمریکا را که با هدف شروع جنگ در دریای کارائیب انجام می‌شود، محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی معاون اجرایی رئیس جمهور ونزوئلا، دلسی رودریگز منتشر شد ونزوئلا تحریک نظامی سازمان سیا و ترینیداد و توباگو را که با هدف شروع جنگ در دریای کارائیب انجام می‌شود، محکوم کرد.

دولت ونزوئلا اعلام کرد: «ونزوئلا در حضور جامعه بین‌المللی «رزمایش‌های نظامی» خطرناکی را که توسط دولت ترینیداد و توباگو از ۲۶ تا ۳۰ اکتبر تحت هماهنگی، بودجه و کنترل فرماندهی جنوبی ایالات متحده انجام می‌شود، محکوم می‌کند که یک تحریک خصمانه علیه ونزوئلا و تهدیدی جدی برای صلح در کارائیب است.»

در این بیانیه به بازداشت گروهی از مزدوران که ارتباط مستقیمی با سازمان سیا دارند، اشاره شده است. به گفته مقامات ونزوئلا، «یک حمله با پرچم دروغین از آب‌های مجاور ترینیداد و توباگو، از خاک ترینیداد و توباگو یا حتی از خاک ونزوئلا در حال برنامه‌ریزی است» که می‌تواند منجر به یک درگیری نظامی تمام‌عیار شود.

در این بیانیه آمده است که ونزوئلا تسلیم تهدیدات هیچ دولتی تحت کنترل ایالات متحده نمی‌شود. دولت ونزوئلا تأکید کرد: «ما از مانور‌های نظامی یا اظهارات تهاجمی نمی‌ترسیم. نیرو‌های مسلح ملی بولیواری جمهوری در آمادگی کامل رزمی هستند و وحدت مردم، ارتش و پلیس پاسخی به این تحریک خطرناک خواهد بود.»

رئیس جمهور ونزوئلا بار‌ها اعلام کرده است که ونزوئلا با جدی‌ترین تهدید تهاجم ایالات متحده در ۱۰۰ سال گذشته رو‌به‌رو است. واشنگتن مقامات ونزوئلا را به عدم اقدام کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. نیروی دریایی ایالات متحده پیش از این چندین قایق تندرو را در آب‌های بین‌المللی دریای کارائیب با افرادی که طبق ادعای ایالات متحده در حال حمل مواد مخدر از ونزوئلا بودند، منهدم کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، در ۷ اکتبر، ترامپ به دولت خود دستور داد تا تمام تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده با ونزوئلا را متوقف کند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که واشنگتن ممکن است در هفته‌های آینده حمله به اهداف کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز کند.

منبع: تاس

برچسب ها: ونزوئلا ، دریای کارائیب
تبادل نظر
