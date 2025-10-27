دو نماینده ایران در روز چهارم رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان با شکست رقبا راهی دور یک‌هشتم نهایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان چهارمین روز رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در چین، مهران برخورداری در وزن ۸۰- و سعیده نصیری در وزن ۴۶- کیلوگرم با شکست رقبایشان راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند.

مهران برخورداری، نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم ایران و دارنده مدال‌های برنز جهان و نقره المپیک در دور نخست برابر بابو از موریس در دو راند و با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۲ بر صفر به برتری رسید. او سپس مقابل مارتینیو از پرتغال در دو راند و با نتایج پنج بر صفر و هشت بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

همچنین سعیده نصیری، نماینده وزن ۴۶- کیلوگرم زنان ایران، در دور نخست داکستان از تیمور شرقی را در دو راند و با نتایج چهار بر صفر و شش بر صفر برد و در دومین مبارزه نیز برابر اکبروا از آذربایجان در دو راند و با نتایج پنج بر صفر و دو بر دو صاحب برتری شد و به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت.

برچسب ها: مسابقات تکواندوی جهان ، بازی‌های آسیایی
