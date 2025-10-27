باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ اردشیر آذر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر بهینه‌سازی و مولدسازی دارایی‌های راکد، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود از جمله ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر املاک غیرمنقول اقدام و این اموال را به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه، افزود: لازم است دستگاه‌های اجرایی ضمن هماهنگی مستمر با فرمانداران شهرستان‌ها، اموال مازاد شناسایی‌شده را برای بررسی و تأیید نهایی به کارگروه استانی مولدسازی ارائه دهند. پس از تأیید این اموال، موضوع از طریق کمیسیون ماده پنج و کمیته رفع مغایرت طرح‌های هادی روستایی پیگیری شده و اقدامات لازم برای ارزش‌افزایی و فروش آنها با هدف دستیابی به بالاترین قیمت انجام خواهد شد.

آذر ادامه داد: استفاده بهینه از اموال غیرمنقول دولتی، یکی از راهکار‌های مؤثر در تأمین منابع مالی پایدار برای استان است و باید از ظرفیت این املاک در جهت اجرای طرح‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام بهره‌برداری شود.

وی همچنین تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به تهیه و صدور سند تک‌برگی برای تمامی اموال غیرمنقول خود اقدام کنند تا ضمن افزایش شفافیت و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی، زمینه اجرای صحیح طرح‌های مولدسازی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در اجرای سیاست مولدسازی، استفاده بهینه از دارایی‌های موجود به جای افزایش هزینه‌های جدید است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و پیگیری جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح استان است.