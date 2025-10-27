باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست هم اندیشی بخشداران استان، اظهار داشت: بخشداران باید چهره‌ای مردمی و شناخته‌شده باشند، مشکلات را از نزدیک بشنوند و برای رفع آنها پیگیری کنند.

وی خواستار برنامه‌ریزی منسجم بخشداران در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی، بهداشت و امنیت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی شد.

مردانی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها، تأکید کرد: بخشداران به‌عنوان رؤسای هیئت‌های اجرایی باید زمینه‌ساز انتخاباتی قانونمند و پرشور باشند و از ورود جناحی پرهیز کنند.

استاندار بخشداران را محور انسجام و هم‌افزایی محلی دانست و بر خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.