جعفر مردانی با تأکید بر نقش میدانی و ارتباط مستقیم بخشداران با مردم، آنان را خط مقدم خدمت‌رسانی دولت دانست و خواست تا صدای مردم در حاکمیت و صدای دولت در میان مردم باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان _ جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست هم اندیشی بخشداران استان، اظهار داشت: بخشداران باید چهره‌ای مردمی و شناخته‌شده باشند، مشکلات را از نزدیک بشنوند و برای رفع آنها پیگیری کنند.

وی خواستار برنامه‌ریزی منسجم بخشداران در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی، بهداشت و امنیت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی شد.

 مردانی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها، تأکید کرد: بخشداران به‌عنوان رؤسای هیئت‌های اجرایی باید زمینه‌ساز انتخاباتی قانونمند و پرشور باشند و از ورود جناحی پرهیز کنند.

استاندار بخشداران را محور انسجام و هم‌افزایی محلی دانست و بر خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

