کمبود جدی پرستار در ایران + فیلم

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در مورد مشکلات پرستاران نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نجاتیان یزدی نژاد، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: در ایران هر پرستار حدود ۸۰ ساعت اضافه کار اجباری می‌آید.

 

