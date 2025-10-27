کمبود جدی پرستار در ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u0645\u062f \u0646\u062c\u0627\u062a\u06cc\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0631 \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f8\u06f0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f.\n\n\u00a0