تشییع پیکر مادر شهیدان دیدار در جنت شهر داراب + فیلم

پیکر مادر شهیدانِ دیدار و خواهر شهید والامقام باران رمضانی در جنت شهر داراب تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مرحومه رمضانی مادر شهیدان محمد، رمضان و گنجعلی دیدار بر دستان مردم جنت شهر داراب تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

 

