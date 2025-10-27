ویژه‌برنامه و پویش «به افتخار نوجوونی!» به مناسبت هفته ملی نوجوان از دوشنبه ۵ آبان تا جمعه ۹ آبان در فرهنگسرای نوجوان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای سیاست‌های ملی ترویج نشاط و هویت نوجوان ایرانی، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «به افتخار نوجوونی!» را از دوشنبه ۵ آبان تا جمعه ۹ آبان در فرهنگسرای نوجوان برگزار می‌کند. همچنین پویش «به افتخار نوجوونی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است.

برنامه «به افتخار نوجوونی!» طی روز‌های دوشنبه و چهارشنبه (۵ و ۷ آبان) ویژه نوجوانان دختر و روز‌های سه‌شنبه و پنجشنبه (۶ و ۸ آبان) مخصوص نوجوانان پسر برگزار می‌شود. روز جمعه ۹ آبان نیز به عنوان روز پایانی، به برگزاری نشست حلقه‌های هویتی فرهنگسرا‌ها و آیین اختتامیه اختصاص دارد.

این جشنواره از ۵ تا ۸ آبان به صورت میدانی و کارگاهی برگزار می‌شود و هر گروه از نوجوانان پس از پذیرش در ایستگاه ورودی، کارت شناسایی ویژه با بارکد اختصاصی دریافت کرده و در مسیر‌های طراحی‌شده به رقابت می‌پردازند. ایستگاه‌های مهارتی، بازی‌های گروهی، رقابت‌های ورزشی، کارگاه‌های استعدادیابی و انگیزشی از جمله بخش‌های متنوع این برنامه است.

در پایان هر روز، امتیازات گروه‌ها بر اساس عملکردشان محاسبه می‌شود و گروه‌های برتر از فرصت استفاده از بازی پینت‌بال و شهربازی بهره‌مند می‌شوند.

در روز جمعه ۹ آبان نیز نوجوانان منتخب از حلقه‌های هویتی فرهنگسرا‌ها شامل «رستا»، «ایران آینده»، «راوینو»، «ترنگ» و «بچه‌کتابخون‌ها» از سراسر مناطق در فرهنگسرای نوجوان گردهم می‌آیند. در این روز کارگاه‌های آموزشی با محور مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاق، گفت‌و‌گو، هویت‌یابی و خودباوری برگزار خواهد شد تا بستری برای هم‌افزایی، شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان اعضای حلقه‌ها فراهم شود.

همچنین پویش «به افتخار نوجوونی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است. در این پویش مردمی، شرکت‌کنندگان می‌توانند نوجوانان موفق، تاثیرگذار و کنشگر را با ارسال ویدیو به سامانه https://baomidtv.com/events/teenage-honor/ معرفی کرده و در این پویش شرکت کنند.

همچنین آیین اختتامیه ویژه‌برنامه «به افتخار نوجوونی!» نیز از ساعت ۱۵ روز جمعه ۹ آبان برگزار خواهد شد و در آن از گروه‌ها و نوجوانان فعال تقدیر می‌شود.

گفتنی است، ویژه‌برنامه‌های هفته ملی نوجوان با همراهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور، سازمان صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی و اجرا شده است تا الگویی تازه از هم‌افزایی فرهنگی میان نهاد‌های ملی در حوزه نوجوان ایجاد کند.

برچسب ها: پویش ، نسل نوجوان و جوان جامعه
خبرهای مرتبط
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:
پیاده‌روی اربعین یک قرار عاشقانه است
به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛
برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس با عنوان «قرار و مقصد این کاروان یکی‌ست» اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
آخرین اخبار
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر