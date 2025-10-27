رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به آگهی‌های جعلی استخدام اعلام کرد: مجرمان سایبری با فریب کاربران به اطلاعات بانکی آنان دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌ها می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های جعلی استخدامی در پلتفرم‌های آگهی‌محور، کاربران را به سایت‌های جعلی یا نصب اپلیکیشن‌های آلوده هدایت می‌کنند. این افراد پس از دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانیان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب آنها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پلتفرم‌ها مسئول هستند از انتشار چنین آگهی‌هایی جلوگیری کنند، افزود: بار‌ها به این پلتفرم‌ها تذکر داده شده، اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها ایجاد نشده است. انتظار می‌رود مدیران این سکو‌ها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی تأکید کرد: تمامی فرآیند‌های رسمی استخدام در دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق وبگاه‌های رسمی همان سازمان‌ها انجام می‌شود و هیچ نهاد دولتی از بستر‌هایی مانند دیوار یا شبکه‌های اجتماعی برای جذب نیرو استفاده نمی‌کند. بنابراین، هرگونه آگهی در این زمینه در سایت‌های واسط، جعلی و فاقد اعتبار است.

سردار مجید همچنین خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ پرونده مهم در حوزه برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان شناسایی و در این رابطه ۳۷ نفر از عاملان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک استخدامی در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند و از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی در بستر‌های غیررسمی خودداری کنند.

برچسب ها: آگهی استخدام ، فتا
خبرهای مرتبط
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
آخرین اخبار
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در هسته مرکزی شهر، شامل چه مناطقی است؟ + فیلم
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟