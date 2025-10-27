رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به آگهی‌های جعلی استخدام اعلام کرد: مجرمان سایبری با فریب کاربران به اطلاعات بانکی آنان دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌ها می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های جعلی استخدامی در پلتفرم‌های آگهی‌محور، کاربران را به سایت‌های جعلی یا نصب اپلیکیشن‌های آلوده هدایت می‌کنند. این افراد پس از دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانیان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب آنها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پلتفرم‌ها مسئول هستند از انتشار چنین آگهی‌هایی جلوگیری کنند، افزود: بار‌ها به این پلتفرم‌ها تذکر داده شده، اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها ایجاد نشده است. انتظار می‌رود مدیران این سکو‌ها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی تأکید کرد: تمامی فرآیند‌های رسمی استخدام در دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق وبگاه‌های رسمی همان سازمان‌ها انجام می‌شود و هیچ نهاد دولتی از بستر‌هایی مانند دیوار یا شبکه‌های اجتماعی برای جذب نیرو استفاده نمی‌کند. بنابراین، هرگونه آگهی در این زمینه در سایت‌های واسط، جعلی و فاقد اعتبار است.

سردار مجید همچنین خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ پرونده مهم در حوزه برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان شناسایی و در این رابطه ۳۷ نفر از عاملان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک استخدامی در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند و از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی در بستر‌های غیررسمی خودداری کنند.

برچسب ها: آگهی استخدام ، فتا
خبرهای مرتبط
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
آخرین اخبار
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر