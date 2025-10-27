باشگاه خبرنگاران جوان- سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: مجرمان سایبری با درج آگهیهای جعلی استخدامی در پلتفرمهای آگهیمحور، کاربران را به سایتهای جعلی یا نصب اپلیکیشنهای آلوده هدایت میکنند. این افراد پس از دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانیان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب آنها میکنند.
رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پلتفرمها مسئول هستند از انتشار چنین آگهیهایی جلوگیری کنند، افزود: بارها به این پلتفرمها تذکر داده شده، اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهیها ایجاد نشده است. انتظار میرود مدیران این سکوها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
وی تأکید کرد: تمامی فرآیندهای رسمی استخدام در دستگاههای دولتی صرفاً از طریق وبگاههای رسمی همان سازمانها انجام میشود و هیچ نهاد دولتی از بسترهایی مانند دیوار یا شبکههای اجتماعی برای جذب نیرو استفاده نمیکند. بنابراین، هرگونه آگهی در این زمینه در سایتهای واسط، جعلی و فاقد اعتبار است.
سردار مجید همچنین خاطرنشان کرد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ پرونده مهم در حوزه برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان شناسایی و در این رابطه ۳۷ نفر از عاملان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده آگهیهای مشکوک استخدامی در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش دهند و از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی در بسترهای غیررسمی خودداری کنند.