کشف جسد زن میانسال در اتاقک سونای ویلای شخصی‌اش در لواسان پلیس را با معمای جنایی تازه‌ای روبه‌رو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اواخر مهر امسال خانواده‌ای در تماس با پلیس از ناپدید شدن مادر ۵۵ ساله خود خبر دادند. با شروع تحقیقات پلیسی مشخص شد که زن میانسال قصد رفتن به خانه ویلایی‌اش در لواسان را داشته که ناپدید شده است.

خانواده وی مدعی بودند که برای یافتن او به خانه ویلایی‌شان رفته‌اند، اما زن میانسال در آنجا نبوده است. در حالی که آنها چنین اظهاراتی داشتند، کارآگاهان پلیس برای به دست آوردن سرنخی از زن میانسال، روز گذشته راهی خانه مورد نظر شدند و در زیرزمین خانه و در اتاقک سونا جسد زن میانسال را در حالی پیدا کردند که به علت گذشت زمان زیاد از مرگ دچار فساد نعشی شده بود. بدین ترتیب گزارش کشف جسد به بازپرس دادسرای لواسانات اعلام شد و با حضور تیم جنایی در محل تحقیقات ادامه یافت. از آنجا که علت مرگ قابل تشخیص نبود جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین گوشی تلفن همراه و خودروی زن میانسال نیز به سرقت رفته است.

