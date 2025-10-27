باشگاه خبرنگاران جوان - صمد علامه صبح امروز در جلسه شورای مسکن استان اردبیل گفت: با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در کشور، اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اردبیل آغاز شد که بر اساس برنامه چهارساله، احداث ۷۹ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی در استان اردبیل پیش‌بینی شده است.

او افزود: از این تعداد بیش از ۲۹ هزار نفر از متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در این طرح نسبت به واریز آورده اولیه خود اقدام نموده‌اند و بر همین اساس، عملیات اجرایی بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از فونداسیون تا نازک‌کاری در سطح استان اردبیل در حال اجرا است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به عزم جدی دولت برای خانه‌دار کردن متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان اردبیل گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ واحد در شهر‌های اردبیل، پارس‌آباد و خلخال تکمیل و تحویل متقاضیان شده است که شامل هزار واحد در اردبیل، ۱۲۰ واحد در پارس‌آباد و ۸۰ واحد در خلخال است.

علامه با بیان اینکه بخش عمده منابع مالی این پروژه‌ها از محل آورده متقاضیان تأمین می‌شود، تأکید کرد: از متقاضیان پروژه‌های در حال اجرا تقاضا داریم آورده خود را طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان واریز کنند تا پروژه‌ها به‌موقع تکمیل و تحویل داده شود.

او تصریح کرد: با تأمین به‌موقع آورده‌ها و تزریق به پروژه‌های در حال اجرا، واحد‌هایی که در مراحل سفت‌کاری و نازک‌کاری قرار دارند، تاحدامکان در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و تحویل متقاضیان خواهند شد.



منبع: راه و شهرسازی