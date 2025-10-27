فرمانده انتظامی مریوان از دستگیری قاتل شهروند ۴۲ ساله این شهرستان در عملیات پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ" طیب محمدی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم، در یکی از محلات شهرستان مریوان با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عامل این قتل به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران گشت انتظامی مریوان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، در دقایق اولیه قاتل را در محل شناسایی و در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و سلاحی که با آن عمل مجرمانه انجام داده بود به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اشاره به اینکه علت و انگیزه از ارتکاب قتل، در دست بررسی است، گفت: متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: پلیس در راستای ایجاد امنیت و آرامش مردم برابر قانون، قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.