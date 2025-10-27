فرمانده انتظامی مریوان از دستگیری قاتل شهروند ۴۲ ساله این شهرستان در عملیات پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ" طیب محمدی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم، در یکی از محلات شهرستان مریوان با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عامل این قتل به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران گشت انتظامی مریوان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، در دقایق اولیه قاتل را در محل شناسایی و در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و سلاحی که با آن عمل مجرمانه انجام داده بود به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اشاره به اینکه علت و انگیزه از ارتکاب قتل، در دست بررسی است، گفت: متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: پلیس در راستای ایجاد امنیت و آرامش مردم برابر قانون، قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: کردستان ، قاتل ، دستگیر شد
خبرهای مرتبط
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان:
بانک‌ها در ساخت و تجهیز مدارس یاریگر خیرین و مردم باشند
دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
کاهش ۱۳ درصدی سرقت در شش ماه نخست سال جاری در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حق برای استکبار جهانی معنایی ندارد
جان باختگان آتش سوزی آبیدر به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند
مسابقات سراسری قرآن کریم دیپلماسی فرهنگ وحدت را تقویت کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد سنندج شد
آخرین اخبار
حق برای استکبار جهانی معنایی ندارد
مسابقات سراسری قرآن کریم دیپلماسی فرهنگ وحدت را تقویت کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد سنندج شد
جان باختگان آتش سوزی آبیدر به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند
اختتامیه مسابقات سراسری قرآن درسنندج برگزار می‌شود
ماموریت محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف،افزایش سازش در پرونده های قضایی است
قاتل شهروند مریوانی در عملیات ضربتی پلیس زمین گیر شد