باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری رئیس باشگاه دانش پژوهان صبح امروز برگزار شد.
سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در این نشست ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نخبگان علمی و ورزشی تأکید فرمودند؛ «دشمن در دو جبهه فعال است؛ یکی ناامیدسازی جامعه و دیگری کتمان موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران. به یاری خدا و با همت جوانان مؤمن، در این میدان نیز پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.»
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با اشاره به دستاوردهای اخیر این مجموعه افزود: دانشپژوهان کشورمان در المپیادهای جهانی موفق شدند افتخارات بزرگی برای ایران عزیز رقم بزنند. تیم المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران توانست رتبه نخست جهان را بالاتر از کشورهایی چون انگلستان و هند کسب کند. این موفقیت دومین سال پیاپی است که ایران در جایگاه اول جهانی قرار میگیرد.
حسینی با بیان اینکه رقابتها در سطح بسیار بالایی برگزار شد، ادامه داد: در المپیاد جهانی زیستشناسی نیز که با حضور بیش از ۸۰ کشور برگزار شد، تیم ایران موفق به کسب مقام سوم جهان شد که بهترین نتیجه تاریخ کشور در این رشته محسوب میشود. همچنین دانشآموزان نخبه ایرانی توانستند در المپیاد هوش مصنوعی رتبه۸ و اقتصاد رتبه ۱۸ کسب کنند.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان تصریح کرد: این دستاوردها نشان میدهد که جوانان ایرانی با ایمان، علم و خودباوری میتوانند در عرصههای جهانی بدرخشند و این خود محکمترین پاسخ به جنگ نرم دشمنان است.
حسینی گفت: مهر امسال برای نخستین بار المپیاد جهانی نانو توسط جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان اظهار کرد: سال گذشته رژیم غاصب اسرائیل درخواست شرکت در المپیاد ترکیبیات که توسط ایران برگزار شد داشت اما ما این رژیم را تحریم کرده و اجازه شرکت در آن را ندادیم.
تعلیق امتیاز ورود مستقیم المپیادیها به دانشگاه
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با انتقاد از تعلیق امتیاز ورود مستقیم مدالآوران المپیادهای علمی به دانشگاهها اظهار کرد: موضوع اعطای این امتیاز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و در صورت تصویب، میتواند نقش مهمی در حمایت از نخبگان علمی کشور داشته باشد.
حسینی اعلام کرد: معلق ماندن این تصمیم، آمادگی تیم ملی المپیادهای علمی برای سال آینده را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفت: حسینی همچنین از برگزاری المپیاد هندسه ایران در سطح بینالمللی خبر داد و گفت: امسال با تلاش اساتید برجسته ایرانی و همکاری باشگاه دانشپژوهان جوان، المپیاد هندسه با حضور ۵۲ کشور برگزار شد. این المپیاد از معتبرترین رقابتهای علمی جهان در حوزه هندسه محسوب میشود.