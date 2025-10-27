بیش از ۸۰۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل تعطیلی دولت و کمبود نیروی کنترل ترافیک هوایی به تأخیر افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز یکشنبه بیش از ۸۰۰۰ پرواز در سراسر ایالات متحده به تأخیر افتاد زیرا غیبت کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی همچنان باعث اختلال در سفر‌ها می‌شود و تعطیلی دولت فدرال به بیست و ششمین روز خود رسیده است.

شان دافی، وزیر حمل و نقل ایالات متحده گفت که اداره هوانوردی فدرال روز شنبه در ۲۲ مکان با مشکلات مربوط به کارکنان کنترل ترافیک هوایی مواجه شد و افزود که انتظار می‌رود کمبود‌های بیشتر منجر به تأخیر‌ها و لغو‌های بیشتر پرواز‌ها در روز‌های آینده شود.

طبق گفته FlightAware، یک وب‌سایت ردیابی پرواز، تا ساعت ۱۱ شب به وقت شرقی (۴:۰۰ به وقت گرینویچ در روز دوشنبه) بیش از ۸۰۰۰ تأخیر در پرواز‌های ایالات متحده وجود داشته است که نسبت به حدود ۵۳۰۰ مورد در روز شنبه افزایش یافته است. از زمان شروع تعطیلی دولت در ۱ اکتبر، تأخیر‌ها اغلب بالاتر از حد متوسط ​​بوده‌اند.

طبق گفته FlightAware، خطوط هوایی Southwest روز یکشنبه ۴۵ درصد یا ۲۰۰۰ پرواز با تأخیر داشتند، در حالی که خطوط هوایی American Airlines تقریباً ۱۲۰۰ یا یک سوم پرواز‌های خود را با تأخیر انجام دادند. خطوط هوایی United Airlines تقریبا ۲۴ درصد یا ۷۳۹ پرواز با تأخیر و خطوط هوایی Delta Air Lines  تقریبا ۶۱۰ پرواز یا ۱۷ درصد با تأخیر داشتند.

حدود ۱۳۰۰۰ کنترل‌کننده ترافیک هوایی و حدود ۵۰۰۰۰ افسر اداره امنیت حمل و نقل باید کار کنند، حتی اگر در طول تعطیلی دولت حقوق دریافت نکنند.

افزایش تأخیر‌ها و لغو سفر‌های هوایی به دقت زیر نظر است، زیرا ناظران به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهد تعطیلی دولت، زندگی را برای آمریکایی‌ها سخت‌تر کرده است. این امر به نوبه خود می‌تواند قانون‌گذاران را برای شکستن بن‌بست بودجه‌ای که منجر به تعطیلی شده است، تحت فشار قرار دهد.

اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که برنامه‌های تأخیر به دلیل کمبود نیرو در روز یکشنبه در فرودگاه اوهر شیکاگو، فرودگاه ملی ریگان واشنگتن و فرودگاه بین‌المللی لیبرتی نیوآرک صادر شده است. 

دولت ترامپ هشدار داده است که با از دست دادن اولین حقوق کامل کارکنان کنترل ترافیک هوایی در روز سه‌شنبه، اختلالات پرواز افزایش خواهد یافت.

اداره هوانوردی فدرال حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی را از سطح هدف کارکنان کم دارد و بسیاری از آنها حتی قبل از تعطیلی، اضافه کاری اجباری و هفته‌های شش روزه کار می‌کردند.

در سال ۲۰۱۹، در طول یک تعطیلی ۳۵ روزه، تعداد غیبت‌های کارکنان کنترل ترافیک هوایی و افسران TSA افزایش یافت، زیرا کارگران حقوق خود را دریافت نکرده بودند و زمان انتظار در برخی از ایستگاه‌های بازرسی فرودگاه افزایش یافت. مقامات مجبور شدند ترافیک هوایی را در نیویورک و واشنگتن کند کنند.

دافی و دیگر جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را به دلیل مخالفت با لایحه بودجه کوتاه‌مدت و بدون هیچ قید و شرط مورد انتقاد قرار داده‌اند. دموکرات‌ها از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان به دلیل امتناع از مذاکره بر سر یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی که در پایان سال منقضی می‌شوند، انتقاد کرده‌اند.

منبع: رویترز

