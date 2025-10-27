باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مشهد تا سال آینده به طور کامل تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت + فیلم

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد توسعه فیبر نوری نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مشهد تا تابستان ۱۴۰۵ به طور کامل تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت.

 

 
