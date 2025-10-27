مشهد تا سال آینده به طور کامل تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهد گرفت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u067e\u0648\u0631 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0634\u0647\u062f \u062a\u0627 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u062d\u062a \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0641\u06cc\u0628\u0631 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0