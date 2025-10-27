باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تشکیل جلسهای با حضور مدیران عامل اتحادیههای دامداران، صنعت دامپروری، کارخانجات خوراک دام و معاون شرکت پشتیبانی امور دام استان جهت بررسی آخرین وضعیت تأمین نهادههای دامی خبر داد.
نگهدار در این جلسه بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتها برای تأمین نهادههای دامداران استان تأکید کرد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: نظارت بر روند توزیع نهادههای دامی توسط شرکتهای تعاونی در راستای توزیع عادلانه این نهادهها تا رسیدن به دامدار واقعی، بسیار ضروری است و اتحادیههای استانی باید در این زمینه ورود کرده و نقش خود را بهخوبی ایفا نمایند.