باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مستند نیمه‌بلند «پاییز حرم» به کارگردانی علی خسروی که در سیزدهمین جشنواره مردمی عمار لوح افتخار بخش مستند نیمه‌بلند داستانی را دریافت کرده است، بازنمایی عملیات تروریستی ۴ آبان ۱۴۰۱ در حرم شاهچراغ را در قالب روایتی مستند و میدانی ارائه می‌دهد. این مستند با تمرکز بر شهادت و مظلومیت مردم حاضر در حادثه، تلاش می‌کند لحظه‌های هولناک آن روز را از زبان شاهدان عینی بازگو کند و تجربه‌ای متفاوت و تأثیرگذار در روایت اینگونه رخدادها به نمایش بگذارد.

علی خسروی درباره شکل‌گیری ایده مستند بیان کرد:«وقتی این اتفاق رخ داد، جمعی از مستندسازها دور هم جمع شدیم. همزمان به دنبال ایده‌ای جذاب بودیم تا ببینیم روایت چگونه می‌تواند شکل بگیرد. انگیزه اصلی‌ام روایت خلاقانه و منحصر به فرد اتفاق بود. به عنوان مستندساز، یکی از وظایف ذاتی ما واکنش به اتفاقات پیرامون و تولید مستند است. هرچقدر نگاه ما ویژه‌تر باشد، اثر نیز تأثیرگذارتر خواهد شد

این کارگردان درباره چالش‌های تولید افزود: «در بحران‌ها، مثل جنگ ۱۲ روزه یا این اتفاق، بزرگ‌ترین چالش مستندسازان، موانع امنیتی است. این موانع سرعت و کیفیت کار را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد. در «پاییز حرم» دسترسی به لوکیشن، پلان‌های دوربین‌های مداربسته و حضور در محل ، کارمان را دشوار کرد. به نظر من مستندسازانی که تجربه و سابقه دارند، باید بتوانند راحت و سریع از این موانع عبور کنند، اما متأسفانه این فرصت فراهم نمی‌شود.»

خسروی درباره جلب اعتماد شاهدان و خدام گفت: «اولین گام، گرفتن مجوز از حوزه هنری بود. سپس مصاحبه‌های پژوهشی و گفت‌وگوهای مقدماتی را آغاز کردیم تا بتوانیم به سرعت به شخصیت‌های کلیدی دسترسی پیدا کنیم. تجربه‌های قبلی ام در مستندسازی بحران کمک کرد که خیلی سریع به شاهدان برسیم. خوشبختانه همراهی عوامل آستان و حوزه هنری نیز نقش مؤثری در تسهیل روند داشت.»

این مستندساز درباره اهمیت روایت اول در حوادث بحرانی افزود: «روایت اول در بحران‌هایی مانند زلزله، جنگ و ترور و... بسیار مهم است. وقتی روایت اول را از دست بدهیم، این رسانه های دیگر هستند که آن را می سازند. در اینصورت رسانه های ما حالت تدافعی می‌گیرند، در حالی که ذات رسانه تهاجمی است. در هر صورت بعد از تولید مستند خوشبختانه توانستیم در چهلمین روز حادثه فیلم را نمایش دهیم و این نتیجه تلاش عوامل و همراهی حوزه هنری بود.»

او در پایان گفت: در تولید «پاییز حرم» به مظلومیت مردم ایران پی بردم. این مستند نشان داد که ایران همواره مظلوم اما مقتدر بوده‌ است. جشنواره‌ها، از جمله جشنواره عمار، نقش مهمی در دیده شدن آثار و جریان‌سازی دارند و خوشبختانه حوزه هنری نیز در نمایش فیلم همراهی خوبی داشت. امیدوارم مسیر تولید مستندهای بحران در ایران آسان‌تر شود تا روایتگران بتوانند با سرعت و کیفیت بهتر ، حقیقت وقایع را منتقل کنند.»