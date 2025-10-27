باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش در مدارس؛ کلید سلامتی جسمی و روانی دانش آموزان و بستری برای پرورش مهارت‌های اجتماعی است. از سوی دیگر موجب شور و نشاط و بالابردن انگیزه تحصیلی در دانش آموزان می‌شود. به همین مناسبت برای ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی اتاق ورزش در دبیرستان دخترانه مولوی ناحیه۲ در شهرستان اصفهان با حضور کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو و با مدیریت

خانم نعمت الهی و سرپرستی خانم رئیسی افتتاح شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.