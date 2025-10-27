دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از دستگیری ۹ نفر از کارکنان شهرداری دلفان به اتهام اختلاس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسنوند، اظهار کرد: در پی رصدهای مستمر و گزارش‌های واصله از نهادهای امنیتی و نظارتی، پرونده‌ای در خصوص تخلفات مالی شهرداری در دادسرای دلفان تشکیل شد که با پیگیری‌های قضایی دادستان شهرستان دلفان و انجام تحقیقات تخصصی، ۹ نفر از کارکنان این مجموعه به اتهام اختلاس بازداشت شدند.

وی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مفاسد اداری، افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با دقت و سرعت در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد شد.

 روز دوشنبه ۵ آبان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان خاطرنشان کرد: در صورت لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص روند رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین و از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان انجام خواهد شد.

منبع:  روابط عمومی دادگستری لرستان

عدم اجرای قطع دست سارق. خروجی عادی شدن سرقت و نگاه کردن به عنوان شغل.
