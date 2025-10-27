نمایندگان مازندران در آغاز مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به یک پیروزی و یک شکست دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در آغاز مسابقات گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور، شوکاشور آمل پیروز شد و تهران بیشه چمستان شکست خورد.

شوکاشور آمل با نتیجه ۳ بر صفر نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد.

شاگردان مهدی رنجبر به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ در سالن ورزشی هلال احمر آمل پیروز شدند تا شروعی مقتدرانه در لیگ داشته باشند.

تهران بیشه چمستان در اولین گام مقابل میزبانش مقدم قزوین به شکستی نزدیک تن داد.

این بازی در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد و با شکست ۳ بر ۲ تهران بیشه تهران به پایان رسید.

شهرآورد آملی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های که قرار بود بین تیم‌های کود گلفام آمل و نیروانا در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شود، به دلیل حضور عادل غلامی سرمربی و ۴ بازیکن تیم کود گلفام آمل در تیم ملی نوجوانان به تعویق افتاد.

در دیگر بازی هفته نخست گروه دوم لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور نیز کاسپین شهر بهشت با حساب ۳ بر ۱ به عقاب نهاجا باخت.

مرحله مقدماتی مسابقات فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور با شرکت ۳۰ تیم در ۳ گروه ۸ تیمی و ۱ گروه ۶ تیمی برگزار خواهد شد.

