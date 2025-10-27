مهدی طارمی با گلزنی در دیدار المپیاکوس برابر آاک آتن به رکورد ۱۲۰ گل زده در اروپا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی در دیدار یکشنبهشب المپیاکوس برابر آاک آتن در داربی یونان، چهره اول بازی بود و توانست علاوه بر گرفتن یک پنالتی، گل دوم تیمش را نیز به ثمر برساند تا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.
این گل شماره ۱۲۰ طارمی در فوتبال اروپا بود.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سابقه حضور در تیمهای ریوآوه و پورتوی پرتغال، اینترمیلان و المپیاکوس را در کارنامه دارد و در این چهار باشگاه تاکنون ۱۲۰ گل به ثمر رسانده است.
ریوآوه: ۲۱ گل
پورتو: ۹۱ گل
اینتر: ۳ گ
المپیاکوس: ۵ گل
طارمی همچنین ۵۶ بار برای تیم ملی فوتبال ایران گلزنی کرده است و در رده سوم برترین گلزنان تاریخ تیمملی قرار دارد.
طارمی چند گل رسمی دارد؟
طارمی با در نظر گرفتن بالاترین سطح (غیر از لیگ آزادگان) تاکنون ۲۳۲ گل رسمی به ثمر رسانده است تا گلزنترین بازیکن ایرانی لقب گیرد.
برترین گلزنان فوتبال ایران (دیدارهای رسمی):
مهدی طارمی: ۲۳۲ گل رسمی
علی دایی: ۲۲۵ گل رسمی
سردار آزمون: ۱۹۷ گل رسمی
رضا عنایتی: ۱۹۰ گل رسمی