مهدی طارمی با گلزنی در دیدار المپیاکوس برابر آاک آتن به رکورد ۱۲۰ گل زده در اروپا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی در دیدار یکشنبه‌شب المپیاکوس برابر آاک آتن در داربی یونان، چهره اول بازی بود و توانست علاوه بر گرفتن یک پنالتی، گل دوم تیمش را نیز به ثمر برساند تا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

این گل شماره ۱۲۰ طارمی در فوتبال اروپا بود.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سابقه حضور در تیم‌های ریوآوه و پورتوی پرتغال، اینترمیلان و المپیاکوس را در کارنامه دارد و در این چهار باشگاه تاکنون ۱۲۰ گل به ثمر رسانده است.

ریوآوه: ۲۱ گل
پورتو: ۹۱ گل
اینتر: ۳ گ
المپیاکوس: ۵ گل

طارمی همچنین ۵۶ بار برای تیم ملی فوتبال ایران گلزنی کرده است و در رده سوم برترین گلزنان تاریخ تیم‌ملی قرار دارد.

طارمی چند گل رسمی دارد؟

طارمی با در نظر گرفتن بالاترین سطح (غیر از لیگ آزادگان) تاکنون ۲۳۲ گل رسمی به ثمر رسانده است تا گلزن‌ترین بازیکن ایرانی لقب گیرد.

برترین گلزنان فوتبال ایران (دیدار‌های رسمی):

مهدی طارمی: ۲۳۲ گل رسمی
علی دایی: ۲۲۵ گل رسمی
سردار آزمون: ۱۹۷ گل رسمی
رضا عنایتی: ۱۹۰ گل رسمی

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال اروپا ، المپیاکوس ، آاک آتن
خبرهای مرتبط
عملکرد ضعیف طارمی مقابل بارسلونا
دلیل تعویض طارمی و یارمچوک در دیدار برابر بارسلونا مشخص شد
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازگشت صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
آخرین اخبار
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
بازگشت صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
نگاهی به حواشی شب گذشته ال‌کلاسیکو + فیلم
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد