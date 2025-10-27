کاهش تورم اجاره مسکن در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شیرزیزاد با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، فرایندهای مؤثری برای کنترل تورم در استان اجرا شده است، گفت: ۱۸ ماه پیش، استان البرز جزء چهار استان با بالاترین نرخ تورم کشور بود، اما با سیاست‌های مناسب، امروز رتبه تورم استان نسبت به متوسط کشوری کنترل و به جایگاه بیست و پنجم در کشور تنزل پیدا کرده است.

وی افزود: به‌ویژه در حوزه اجاره مسکن که بیش ۴۰ درصد از سبد تورمی استان را تشکیل می‌دهد؛ این کاهش تورم محسوس بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ در استان البرز به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به مرداد ماه ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: این رقم در مقایسه با میانگین کشوری که ۳۷.۵ درصد بوده، ۱.۲ درصد کمتر است و البرز برای هشتمین ماه متوالی پایین‌تر از میانگین کشور قرار گرفته است.