رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: استان البرز جزء چهار استان با بالاترین نرخ تورم کشور بود، اما با سیاست‌های مناسب، امروز رتبه تورم استان نسبت به متوسط کشوری کنترل و به جایگاه بیست و پنجم در کشور تنزل پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شیرزیزاد با بیان اینکه طی ۱۸ ماه گذشته، فرایندهای مؤثری برای کنترل تورم در استان اجرا شده است، گفت: ۱۸ ماه پیش، استان البرز جزء چهار استان با بالاترین نرخ تورم کشور بود، اما با سیاست‌های مناسب، امروز رتبه تورم استان نسبت به متوسط کشوری کنترل و به جایگاه بیست و پنجم در کشور تنزل پیدا کرده است.

وی افزود: به‌ویژه در حوزه اجاره مسکن که بیش ۴۰ درصد از سبد تورمی استان را تشکیل می‌دهد؛ این کاهش تورم محسوس بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ در استان البرز به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به مرداد ماه ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: این رقم در مقایسه با میانگین کشوری که ۳۷.۵ درصد بوده، ۱.۲ درصد کمتر است و البرز برای هشتمین ماه متوالی پایین‌تر از میانگین کشور قرار گرفته است.

برچسب ها: اجاره مسکن ، نرخ تورم مسکن
خبرهای مرتبط
روانشادینا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سال ۹۶ معاملات مسکن رونق می‌گیرد/ بازار مسکن توجیه اقتصادی برای سوداگران ندارد
تورم قیمت مسکن در تهران ۳.۸ درصد کاهش یافت
سخنگوی دولت:
دولت با نظام بانکی شوخی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توسعه هتل، بوم‌گردی و جاذبه‌های تاریخی البرز را به مقصد گردشگری تبدیل می‌کند
آخرین اخبار
توسعه هتل، بوم‌گردی و جاذبه‌های تاریخی البرز را به مقصد گردشگری تبدیل می‌کند
زورگیر منطقه حاجی آباد کرج به سزای اعمالش رسید
البرز قطب اول دارو کشور است
برخورد دو دستگاه خودرو،یک مصدوم بر جای گذاشت
کاهش تورم اجاره مسکن در البرز
اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در البرز