فرمانده انتظامی بندر انزلی از توقیف محموله ۱۸۰۰ لیتری سوخت قاچاق از نوع بنزین در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: در پی اجرای طرح عملیاتی ارتقاء امنیت محله محور در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۱۳ حین گشت زنی هدفمند در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان آبی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی دقیق صورت گرفته از این خودرو، مأموران موفق به کشف یک هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین شدند که به شیوه‌های ماهرانه در خودرو جاساز شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی تصریح کرد: خودرو توقیف شد و متهم ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی و ادامه تحقیقات به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ وهاب زاده از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و جرائم اقتصادی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

