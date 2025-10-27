باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز با اشاره به اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی در غرب و شرق استان گفت: با هدف جبران فشار وارده بر منابع آب زیرزمینی، دو طرح مهم تغذیه مصنوعی در حال اجرا است. همچنین اجرای خط انتقال دوم آب طالقان، امکان بهرهبرداری از تخصیص ۲۵ میلیون مترمکعبی آب طالقان برای شهرستانهای غربی استان را فراهم کرده است.
داوود نجفیان درباره طرحهای جایگزینی و تغذیه مصنوعی گفت: یک طرح مهم تغذیه مصنوعی در غرب استان در دشت هشتگرد و یک طرح در شرق استان در دشت تهران–کرج و در فردیس اجرا شده که ظرفیت اسمی تغذیه سالانه آنها حدود ۶۲ میلیون مترمکعب در سال بوده و این رقم، دستاورد خوبی محسوب میشود.
وی افزود: در کنار آن، پروژههای دیگری در دست مطالعه و اجراست که پسابهای تولیدشده در استان را به سمت تغذیه مصنوعی هدایت میکند. این پروژهها با هدایت روانآبها به آبخوانها و افزایش آن، فشار از روی آبخوانها برداشته و بخشی از کسری مخازن زیرزمینی را جبران میکند.
نجفیان ادامه داد: علاوه بر دو طرح تغذیه مذکور، یک طرح تغذیه مصنوعی در کرج نیز در دست اجرا داریم، اما تمام این طرحها وابسته به بارش و تشکیل روانآبهاست تا تغذیه مصنوعی اتفاق بیفتد.
نجفیان با اشاره به تکمیل خط دوم انتقال آب طالقان نیز خاطرنشان کرد: این پروژه حیاتی در هفتههای اخیر به بهرهبرداری رسید و نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب تهران و البرز دارد.
وی مطرح کرد: با اجرای این خط و راهاندازی تصفیهخانه دوم کرج و شهر جدید، ظرفیت جدیدی ایجاد و امکان برداشت یک مترمکعب در ثانیه و تخصیص ۲۵ میلیون مترمکعب آب برای غرب استان فراهم شده است.