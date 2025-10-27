باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رونق صادرات ماهیان یال‌اسبی + فیلم

ماهی یال‌اسبی در کشور مصرف خوراکی ندارد و فقط صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال تا الان ۱۱۰ هزار تن ماهی یال‌اسبی به ارزش ۲۲۲ میلیون دلار از هرمزگان به چین صادر شده است.

 

