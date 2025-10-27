\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u062a\u0627 \u0627\u0644\u0627\u0646 \u06f1\u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0645\u0627\u0647\u06cc \u06cc\u0627\u0644\u200c\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u06f2\u06f2\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0686\u06cc\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n