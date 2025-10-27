باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم فهیمی گفت: به رغم وعده‌های مکرر مسئولان، فرودگاه پارس‌آباد همچنان با مشکل تأمین سوخت روبه‌رو است و سوخت‌رسانی با تانکر در این فرودگاه انجام می‌شود.

نماینده مردم شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنان اصلی‌ترین مشکل نبود جایگاه سوخت است و متأسفانه سوخت‌رسانی به این فرودگاه با تانکر اختصاصی انجام می‌شود.

او تصریح کرد: ضرورت دارد مدیریت فرودگاه‌های کشور در سریعترین زمان نسبت به احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت در فرودگاه پارس‌آباد اقدام کند چرا که این فرودگاه از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور، نیازمند راه‌اندازی چنین مجموعه مجهز است.

فهیمی گفت: با دایر شدن پرواز‌های فرودگاه پارس‌آباد بعد از گذشت پنج ماه، شرایط برای ارائه خدمات به مسافران فراهم شده و امیدواریم پرواز‌های هفتگی به این فرودگاه انجام شود.

نماینده مردم شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی افزود: با تلاشی که از ایرلاین‌ها، پرواز مستقیم تهران به پارس‌آباد و بالعکس انجام شد تا از این هفته شاهد برقراری پرواز‌های مستقیم از طریق این فرودگاه به مرکز کشور باشیم.

فهیمی اظهار امیدواری کرد؛ در هفته‌های آینده پرواز مستقیم پارس‌آباد به مشهد مقدس نیز راه‌اندازی شود که در این زمینه ایرلاین‌های فعال کشور قول مساعد دادند تا این پرواز زیارتی را نیز راه‌اندازی کنند.

او در ادامه گفت: ما در تهران پیگیری‌های لازم را برای استمرار پرواز‌های روزانه به مقصد فرودگاه پارس‌آباد و احداث جایگاه سوخت انجام می‌دهیم ولی انتظار می‌رود مسئولان استانی نیز پیگیری‌های لازم و روزانه را در این زمینه انجام داده و نتیجه کار را در سریع‌ترین زمان مردم مشاهده کنند.

نماینده مردم شهرستان پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم مغان از دایر شدن دوباره پرواز‌ها به مقصد فرودگاه پارس‌آباد خوشحال هستند، چرا که این شهرستان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی است و راه‌اندازی این پرواز می‌تواند زمینه رضایتمندی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تجار و بازرگانان را نیز به وجود آورد.

فهیمی بیان کرد: امیدواری سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز امکان دایر شدن پرواز‌ها به مقصد فرودگاه پارس‌آباد را فراهم کنند تا رضایتمندی بیشتر متناسب با شرایط پرواز‌های روزانه در این منطقه رقم بخورد.

منبع: فرودگاه