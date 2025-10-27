باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فعلا افزایش قیمت اینترنت ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات نیست + فیلم

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص افزایش قیمت اینترنت ثابت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: فعلا افزایش قیمت اینترنت ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات نیست.

 

 
