سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت شیر خام ناشی از وضعیت نامناسب علوفه و بیماری تب برفکی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد رضا فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره وضعیت خرید و قیمت شیرخام از دامداران گفت: طی هفته های اخیر قیمت شیر خام افزایشی بوده بطوریکه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، عرضه شیر خام ناشی از بیماری تب برفکی کاهش حدود ۱۰درصدی در کشور داشته است و وضعیت نامناسب علوفه و افزایش صادرات شیر خشک باعث این تغییر و تحول بوده است.

فربد ادامه داد: وضع تولید تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام و کاهش عرضه آن به دلایل بیماری تب برفکی باعث ایجاد تنش در تولید محصولات لبنی شده است.

  سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: افزایش صدور ۳۰ درصدی قیمت شیر خام افزایش قیمت لبنیات را در پی خواهد داشت و بیم آن می رود که کاهش سرانه مصرف بیشتری در انتظار ما باشد.

برچسب ها: قیمت شیرخام ، تولید شیرخام
