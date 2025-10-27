کوچ بیش از ۹۰ درصد عشایر چهارمحال و بختیاری کوچ/ توزیع ۲۰ هزار تن نهاده دامی در دستور کار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان‌ - محمد محمودیان مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای کوچ استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، قرار بود کوچ عشایر در تاریخ ۳۰ شهریورماه انجام شود؛ اما با توجه به تداوم خشکسالی و کمبود علوفه و مراتع در استان خوزستان، این موضوع مجدداً در شورا مطرح و با موافقت اکثریت اعضا، زمان کوچ تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد عشایر استان کوچ خود را انجام داده و در مناطق قشلاقی مستقر شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر استان ادامه داد: بر اساس اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، امسال نیز تعدادی پنل خورشیدی از محل اعتبارات ارزش افزوده استان، از طریق قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده در حال آماده‌سازی است و به‌محض آماده شدن، میان عشایر استان توزیع خواهد شد.

محمودیان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای عشایر، گفت: اداره‌کل امور عشایر دو نوع تسهیلات در اختیار عشایر قرار می‌دهد؛ نخست تسهیلات اشتغال‌زایی موضوع تبصره ۱۸ با سهم ۴ درصد که امسال مبلغ ۳۳ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است و عشایر می‌توانند با مراجعه به ادارات شهرستان معرفی و به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند.

وی افزود: نوع دوم تسهیلات، تسهیلات یک‌ساله با نرخ سود ۲۳ درصد است که برای خرید علوفه و نهاده‌های دامی اختصاص یافته و هم‌اکنون به شهرستان‌ها ابلاغ شده است تا عشایر با مراجعه، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: با توجه به تداوم خشکسالی در چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان، عشایر نیاز جدی به نهاده‌های دامی به‌ویژه جو مدت‌دار دارند؛ بر همین اساس درخواست ۲۰ هزار تن جو مدت‌دار به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است که به‌محض موافقت، در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: تاکنون حدود یک‌هزار تن جو بین عشایر در حال کوچ و مستقر در مناطق قشلاقی توزیع شده و همچنین دو هزار و ۷۰۰ تن خوراک مش از طریق اتحادیه عشایری استان میان عشایر توزیع شده است.

محمودیان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص مابقی نهاده‌های دامی، بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیاز عشایر را تأمین کنیم تا شاهد پایداری تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از خشکسالی در جامعه عشایری استان باشیم.