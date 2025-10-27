باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشنواره تاک و افلاک + فیلم

جشنواره تاک و افلاک در شهر کامو و چوگان‌ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره تاک و افلاک رویکردی برای معرفی نشان انگور و رصدخانه‌های ملی ایران در شهر کامو و چوگان برگزار شد.

کشاورزی فعال، محصول انگور مرغوب و آسمان صاف و روشن با قرارگیری رصدخانه‌ی ملی ایران؛ دلیل برگزاری این جشنواره بود.

 

مطالب مرتبط
جشنواره تاک و افلاک + فیلم
young journalists club

روستای ارمنی نشین زرنه، میزبان جشنواره روستا با حضور اقوام + فیلم

جشنواره تاک و افلاک + فیلم
young journalists club

برگزاری جشنواره انار در روستای گردشگری مارین + فیلم

جشنواره تاک و افلاک + فیلم
young journalists club

جشنواره فرهنگی و آیینی روستاییان در نجف آباد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خون‌آشام‌ها در دو سال گذشته کجا مشغول به کار بودند؟
۱۵۲۳

خون‌آشام‌ها در دو سال گذشته کجا مشغول به کار بودند؟

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
نقض ادامه‌دار توافق آتش بس از سوی صهیونیست ها + فیلم
۶۹۰

نقض ادامه‌دار توافق آتش بس از سوی صهیونیست ها + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم
۳۹۸

مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جنایت‌های اسرائیل تنها با حمایت مستقیم و همدستی غرب به‌ویژه آمریکا ممکن شد + فیلم
۲۷۱

جنایت‌های اسرائیل تنها با حمایت مستقیم و همدستی غرب به‌ویژه آمریکا ممکن شد + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
بیشترین مشکلاتی که پرستاران با آن روبه‌رو هستند + فیلم
۲۵۷

بیشترین مشکلاتی که پرستاران با آن روبه‌رو هستند + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.