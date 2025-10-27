جشنواره تاک و افلاک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0627\u06a9 \u0648 \u0627\u0641\u0644\u0627\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u06a9\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 \u0648 \u0631\u0635\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0648 \u0648 \u0686\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u060c \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 \u0645\u0631\u063a\u0648\u0628 \u0648 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0641 \u0648 \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0631\u0635\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u061b \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n