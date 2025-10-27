تیم فوتبال استقلال با اینکه موفق شد مقابل فجرسپاسی به پیروزی دست یابد، اما از لحاظ عملکردی آمار ضعیف تری را به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر و در ورزشگاه پارس شیراز موفق شد میزبان خود فجرسپاسی را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد. با این پیروزی، شاگردان ریکاردو سا پینتو با یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور و تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم، به صدر جدول لیگ برتر صعود کردند تا استقلال پس از ۵۲۱ روز دوباره در جایگاه نخست جدول قرار گیرد.

استقلال در این دیدار عملکردی هجومی و هدفمند از خود نشان داد و با وجود برتری فجرسپاسی در برخی شاخص‌های آماری، توانست با انسجام تیمی و فرصت‌طلبی بالا، سه امتیاز کامل را کسب کند.

در این بازی، آبی‌پوشان سه گل به ثمر رساندند و عدد ۲.۳۷ را در شاخص «امید گل» (xG) ثبت کردند، در حالی که شاگردان پیروز قربانی تنها به عدد ۰.۹۷ در این شاخص دست یافتند.

آمار مسابقه نشان می‌دهد فجرسپاسی در مالکیت توپ با ۵۴.۴ درصد نسبت به استقلال با ۴۵.۶ درصد برتری داشت و همچنین در تعداد پاس‌ها نیز عملکرد بهتری داشت (۴۷۹ پاس در برابر ۳۶۵). دقت پاس بازیکنان فجرسپاسی نیز ۸۴.۶ درصد بود، در حالی که این عدد برای استقلال ۷۷ درصد ثبت شد.

با این حال، استقلال در دقایق کلیدی نمایش مؤثرتری داشت و از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کرد. آبی‌پوشان ۹ شوت به سمت دروازه حریف زدند که ۴ مورد آن در چارچوب بود، در حالی‌که فجرسپاسی با ۱۴ شوت، آمار مشابهی در ضربات در چارچوب داشت.

در بخش انضباطی، استقلال ۲۰ خطا مرتکب شد و دو بازیکن از این تیم کارت زرد دریافت کردند. فجرسپاسی تنها ۷ خطا داشت و همانند استقلال دو اخطار گرفت. هیچ‌یک از دو تیم بازیکن اخراجی نداشتند.

در نبرد‌های تن‌به‌تن نیز فجرسپاسی با موفقیت ۵۶.۱ درصدی نسبت به استقلال با ۴۳.۹ درصد عملکرد بهتری داشت. با این حال، شاگردان سا پینتو با نظم تاکتیکی، تمرکز بالا و بهره‌وری بیشتر از موقعیت‌ها، برنده نهایی این جدال شدند و صدر جدول را از آن خود کردند.