تیم فوتبال استقلال با اینکه موفق شد مقابل فجرسپاسی به پیروزی دست یابد، اما از لحاظ عملکردی آمار ضعیف تری را به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر و در ورزشگاه پارس شیراز موفق شد میزبان خود فجرسپاسی را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد. با این پیروزی، شاگردان ریکاردو سا پینتو با یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور و تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم، به صدر جدول لیگ برتر صعود کردند تا استقلال پس از ۵۲۱ روز دوباره در جایگاه نخست جدول قرار گیرد.

استقلال در این دیدار عملکردی هجومی و هدفمند از خود نشان داد و با وجود برتری فجرسپاسی در برخی شاخص‌های آماری، توانست با انسجام تیمی و فرصت‌طلبی بالا، سه امتیاز کامل را کسب کند.

در این بازی، آبی‌پوشان سه گل به ثمر رساندند و عدد ۲.۳۷ را در شاخص «امید گل» (xG) ثبت کردند، در حالی که شاگردان پیروز قربانی تنها به عدد ۰.۹۷ در این شاخص دست یافتند.

آمار مسابقه نشان می‌دهد فجرسپاسی در مالکیت توپ با ۵۴.۴ درصد نسبت به استقلال با ۴۵.۶ درصد برتری داشت و همچنین در تعداد پاس‌ها نیز عملکرد بهتری داشت (۴۷۹ پاس در برابر ۳۶۵). دقت پاس بازیکنان فجرسپاسی نیز ۸۴.۶ درصد بود، در حالی که این عدد برای استقلال ۷۷ درصد ثبت شد.

با این حال، استقلال در دقایق کلیدی نمایش مؤثرتری داشت و از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کرد. آبی‌پوشان ۹ شوت به سمت دروازه حریف زدند که ۴ مورد آن در چارچوب بود، در حالی‌که فجرسپاسی با ۱۴ شوت، آمار مشابهی در ضربات در چارچوب داشت.

در بخش انضباطی، استقلال ۲۰ خطا مرتکب شد و دو بازیکن از این تیم کارت زرد دریافت کردند. فجرسپاسی تنها ۷ خطا داشت و همانند استقلال دو اخطار گرفت. هیچ‌یک از دو تیم بازیکن اخراجی نداشتند.

در نبرد‌های تن‌به‌تن نیز فجرسپاسی با موفقیت ۵۶.۱ درصدی نسبت به استقلال با ۴۳.۹ درصد عملکرد بهتری داشت. با این حال، شاگردان سا پینتو با نظم تاکتیکی، تمرکز بالا و بهره‌وری بیشتر از موقعیت‌ها، برنده نهایی این جدال شدند و صدر جدول را از آن خود کردند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم/ تراکتور، سپاهان و پرسپولیس در تعقیب استقلال
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
کربکندی:
فوتبال ما با این همه هزینه سیر نزولی را طی می‌کند/ تراکتور شرایط بهتری در آسیا دارد
ورمزیار:
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
بازگشت یک بازیکن به ترکیب استقلال
اسطوره استقلال درگذشت
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
شافعی:
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رسمی همکاری باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان
محمدنژاد دومین طلای کشتی آزاد را ضرب کرد
تساوی ایران مقابل تایلند؛ صعود به مرحله نیمه‌نهایی
حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران در ۴ وزن پایانی/ پیروزی ۱۰ بر صفر آرش یوشیدا برابر قهرمان جهان
اورتون ۰-۳ تاتنهام/ شاگردان توماس فرانک به رتبه سوم رسیدند
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران از پس آرژانتین برنیامدند
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
صمیمی در پرتاب دیسک برنز گرفت
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
آخرین اخبار
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
بنیان دیزل میزبان تراکتور - پرسپولیس شد
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
تساوی ایران مقابل تایلند؛ صعود به مرحله نیمه‌نهایی
پایان رسمی همکاری باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان
اورتون ۰-۳ تاتنهام/ شاگردان توماس فرانک به رتبه سوم رسیدند
محمدنژاد دومین طلای کشتی آزاد را ضرب کرد
پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران از پس آرژانتین برنیامدند
حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران در ۴ وزن پایانی/ پیروزی ۱۰ بر صفر آرش یوشیدا برابر قهرمان جهان
صمیمی در پرتاب دیسک برنز گرفت
بررسی برتری رئال در یک آمار کلیدی + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۱ بارسلونا/ ژابی انتقام باخت‌های آنچلوتی در ال‌کلاسیکو را از فلیک گرفت + فیلم
ساسولو ۰-۱ آاس رم/ جالوروسی با گل دیبالا به صدر چسبید+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته هشتم/ تراکتور، سپاهان و پرسپولیس در تعقیب استقلال
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
روایتی متفاوت و جذاب از مسیر زندگی جواد فروغی + پیش نمایش
تیم راگبی بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ به مدال نقره آسیا دست یافت
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
یاسین موسوی نقره‌ای شد
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
شکست ۳ آزادکار ایران در ۴ وزن آخر امید‌های جهان/ باخت سنگین بابالو مقابل آرش یوشیدا
اسطوره استقلال درگذشت
کارشکنی در معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انتقال به ایران
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
حاجیوند نایب قهرمان شد
پسران بسکتبالیست با اقتدار بنگلادش را شکست دادند