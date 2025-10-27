باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری روز دوشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی افزود: روستا در فرهنگ ایرانی هویت دارد و کانون همبستگی همدلی و همدردی است. روستاییان از خانوادههای مستحکم برخوردارند و روستا به عنوان یک محور اساسی زیست ایرانی از گذشتههای دور بروز و ظهور داشته است.
صالحی امیری یادآور شد: ما طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ از ۲۸ درصد جمعیت شهری و ۷۲ درصد جمعیت روستایی، مسیر معکوس را طی کردیم و امروز فقط ۲۸ درصد جمعیت ما در روستاها زندگی میکنند.
وی ادامه داد: دو هدف اصلی را در روستاها دنبال میکنیم که نخستین مورد در حوزه صنایع دستی است. چرا که صنایع دستی هویت آفرین و حاصل کار هنرمندانه و خلاقانه زنانه ایرانی است، خانواده محور، اشتغال زا، درآمدزاست و امنیت اقتصادی خانوارها را میتواند تامین کند.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه ۷۰ تا ۹۰ درصد تولید صنایع دستی کشور در اختیار زنان ایرانی است، خاطرنشان کرد: با ایجاد نمایشگاه و بازارچههای صنایع دستی در مناطق مختلف، به دنبال آن هستیم تا هنرمندان و تولید کنندگان دسترسی مستقیم به بازار بدون حضور واسطهها داشته باشند.
وی اضافه کرد: هدف دیگری که در روستاها دنبال میکنیم در حوزه بوم گردی است و شعار «هر روستا یک بوم گردی» را دنبال میکنیم؛ در این صورت هم اشتغال شکل گرفته و هم خوراک، پوشاک و صنایع دستی روستاها به گردشگران عرضه میشود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: تلاش ما این است تا با رونق بوم گردی به جلوگیری از مهاجرت از مناطق روستایی پرداخته و جمعیت روستاها به عنوان یک هویت ایرانی و فرهنگی محفوظ بماند.
وی اظهار داشت: همچنین به دنبال آن هستیم تا مردم را تشویق به زندگی و گردشگری روستایی کنیم، تا در نتیجه روستا برای روستاییان به لحاظ فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی امن باقی بماند.
صالحی امیری اظهار داشت: آورده این طرح سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی میشود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانواده بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. در این صورت ۲۶ هزار فرصت شغلی شکل خواهد گرفت که میتواند در توسعه و محرومیت زدایی از روستاها موثر باشد.
وی گفت: تسهیلات ابزاری برای تداوم زیست در روستاها، افزایش اشتغال زایی، بهبود امنیت خانوارها و افزایش تولید است و ظرفیتها را برای دعوت از گردشگران داخلی و خارجی به روستاها افزایش میدهد.
صالحی امیری گفت: ما به همراه بنیاد مستضعفان میتوانیم روی چند روستای نمونه تمرکز کنیم تا چند مورد از این روستاها را در حوزههای صنایع دستی و بوم گردی به ثبت جهانی برسانیم.
موضوع و محور این تفاهم نامه که به امضای سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان رسید شامل همکاری مشترک در فرآیند شناسایی، حمایت، معرفی و اعطای تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکهای عامل و سایر منابع در اختیار بنیاد و وزارت میراث فرهنگی به طرحهای اشتغال زایی به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال است.
براساس این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند با تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان طرفین، حداکثر در مدت یک هفته بعد از تاریخ امضای تفاهمنامه نسبت به اجرایی کردن تفاهمنامه و انجام سایر امور مربوطه اقدام کنند.