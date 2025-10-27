باشگاه خبرنگاران جوان- معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخشنامه‌ای به بانک دی، بیمه دی، صندوق شاهد، سازمان اقتصادی کوثر و سایر موسسات و شرکت‌های وابسته یا تحت نظارت بنیاد ابلاغ کرد که با توجه به اینکه ممکن است برخی پرداخت‌ها در تعدادی از واحد‌های احتمالی فارغ از ضوابط و مقررات انجام شود، با توجه به تاکید ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص ضرورت ساماندهی حقوق و مزایای مدیران و اعضاء هیات مدیره واحد‌های تابع در اولین نشست شورای معاونین سال جاری و ابلاغ مصوبه آن جلسه و در پی آن «راه اندازی کمیته ساماندهی حقوق و مزایای واحد‌های تابع بنیاد» مقرر شده که پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به مدیران و اعضاء هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، حداکثر معادل یا همطراز حقوق و مزایای شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی «هم‌سطح» حسب مورد تعیین شود.

در این ابلاغیه که به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد رسیده همچنین آمده است که هرگونه پرداخت خارج از رویه مزبور به منزله تصرف بدون ضابطه در اموال بنیاد تلقی شده و ممنوع است، همچنین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان پاداش به مجموعه‌های تابع در صورت زیان‌ده بودن، تخلف تلقی می‌شود.



