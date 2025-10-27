بنیاد شهید در بخشنامه‌ای بار دیگر شرایط پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تابع بنیاد را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخشنامه‌ای به بانک دی، بیمه دی، صندوق شاهد، سازمان اقتصادی کوثر و سایر موسسات و شرکت‌های وابسته یا تحت نظارت بنیاد ابلاغ کرد که با توجه به اینکه ممکن است برخی پرداخت‌ها در تعدادی از واحد‌های احتمالی فارغ از ضوابط و مقررات انجام شود، با توجه به تاکید ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص ضرورت ساماندهی حقوق و مزایای مدیران و اعضاء هیات مدیره واحد‌های تابع در اولین نشست شورای معاونین سال جاری و ابلاغ مصوبه آن جلسه و در پی آن «راه اندازی کمیته ساماندهی حقوق و مزایای واحد‌های تابع بنیاد» مقرر شده که پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به مدیران و اعضاء هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، حداکثر معادل یا همطراز حقوق و مزایای شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی «هم‌سطح» حسب مورد تعیین شود.

در این ابلاغیه که به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد رسیده همچنین آمده است که هرگونه پرداخت خارج از رویه مزبور به منزله تصرف بدون ضابطه در اموال بنیاد تلقی شده و ممنوع است، همچنین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان پاداش به مجموعه‌های تابع در صورت زیان‌ده بودن، تخلف تلقی می‌شود.

برچسب ها: بنیادشهید ، پرداخت پاداش
خبرهای مرتبط
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
اوحدی:
رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران تبیین سیره و روش زندگی شهدا در جامعه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
آخرین اخبار
«نبض مهربانی» در پایتخت می‌تپد
بسیج تمام امکانات برای برگزاری نخستین انتخابات تناسبی و الکترونیکی پایتخت
تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج؛ ۱۶ نفر مصدوم شدند
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فقا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
«به افتخار نوجوونی»؛ مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط و هویت نسل نوجوان
حضور کودکان با نیازهای خاص در کنار دیگر کودکان، بهترین مسیر رشد است
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تاکید استاندار تهران بر ساماندهی قانونی اتباع
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟