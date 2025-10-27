باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به کمبود و گرانی نهادههای دامی هشدار داد و گفت: با وجود خشکسالی، تولید جو به نصف رسیده است.
به گفته وی، ۴ میلیارد دلار کاهش تخصیص ارز برای تامین نهادههای دامی و ۵ میلیارد دلار بدهی دولت از سال قبل شرایط این بازار را بغرنج کرده است.
عالمی پیشبینی کرد باید منتظر شرایط بحرانی خاص برای قیمت گوشت و تولیدات دامی با حذف دام مولد باشیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت هرکیلو جو را ۲۵ هزارتومان، ذرت ۳۰ هزارتومان و سویا به ۴۰ هزار تومان در بازار سیاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دست دامدار از نهاده کوتاه مانده است.