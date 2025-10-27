رئیس اتاق اصناف کشاورزی طی نامه‌ای به رئیس جمهور کشور نسبت به کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آن در بازار کشور هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط بحرانی فعلی باید منتظر حذف دام مولد باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به کمبود و گرانی  نهاده‌های دامی هشدار  داد و گفت: با وجود خشکسالی، تولید جو به نصف رسیده است.

به گفته وی، ۴ میلیارد دلار کاهش تخصیص ارز برای تامین نهاده‌های دامی و ۵ میلیارد دلار بدهی دولت از سال قبل شرایط این بازار را بغرنج کرده است.

عالمی پیش‌بینی کرد باید منتظر شرایط بحرانی خاص برای قیمت گوشت و تولیدات دامی با حذف دام مولد باشیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت هرکیلو جو را ۲۵ هزارتومان، ذرت ۳۰ هزارتومان و سویا به ۴۰ هزار تومان  در بازار سیاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دست دامدار از نهاده کوتاه مانده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تولید جو ، نهاده دامی ، قیمت نهاده
خبرهای مرتبط
تامین نهاده دامی با نرخ مصوب تعریفی ندارد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
خودکفایی گوشت قرمز مستلزم تامین به موقع نهاده‌های دامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
آینده بورس امیدوارکننده است
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
آخرین اخبار
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
سکونت ۲۸ درصد از جمعیت در روستا‌های کشور
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
آینده بورس امیدوارکننده است
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
معاون رئیس‌جمهور گزارش مهر ماه سامانه فواد ۱۲۸ را منتشر کرد
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور تا پایان هفته
افزایش نرخ تحویل برق در بخش مشترکان خانگی
جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه معادن در اولویت قرار می‌گیرد
۴۸ کیلوگرم شمش طلا در اولین حراج آبان ماه مرکز مبادله معامله شد
همکاری مشترک ایران و ژاپن در حوزه تأمین قطعات خودرو کلید خورد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ آبان ماه
سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد یورویی در حوزه معدن کشور ضروری است
آغاز عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان
اختصاص ۵ درصد از درآمد‌های حاصل از مولدسازی به پروژه‌های مسکن حمایتی