«فستیوال ملی جوانان» با حضور گسترده نسل جوان، نفس تازه‌ای به امید و انگیزه در سراسر کشور بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان-  شامگاه «یکشنبه، چهارم آبانماه ۱۴۰۴» زاهدان شاهد رویدادی بود که فراتر از یک جشن فرهنگی، به نماد عزم ملی برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر بدل شد. «فستیوال ملی جوانان» با حضور گسترده نسل جوان، نفس تازه‌ای به امید و انگیزه در سراسر کشور بخشید.

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در آیین افتتاحیه فستیوال ملی جوانان ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان مردم نجیب، شریف و خون‌گرم سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امروز مهمان مردم عزیز زاهدان هستیم؛ این مراسم نخستین گام از فستیوال ملی جوانان ایران است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور و تصمیم هیئت دولت مبنی بر برگزاری جشن‌های سراسری برای موفقیت‌های جوانان کشور در عرصه‌های ورزش، علم و هنر برگزار می‌شود.

وی افزود: در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفتیم این فستیوال را از سیستان و بلوچستان آغاز کنیم و چه جایی بهتر از مردمان عزیز این دیار برای شروع این حرکت ملی. برنامه شامل اجرای خوانندگان ملی و محلی، استندآپ کمدی، حضور مجریان برتر و چهره‌های محبوب مردم خواهد بود.

معاون امور جوانان همچنین با اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه جوانان در قالب شبکه «ایران یاران» عنوان کرد: در این فستیوال خدمات پزشکی و درمانی متعددی توسط جوانان داوطلب به مردم عزیز ارائه می‌شود؛ امروز تیمی ۴۵ نفره از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص از سراسر کشور، به‌طور رایگان بیماران زابلی را ویزیت و دارو و خدمات درمانی آنها را تأمین می‌کنند.

رحیمی افزود: برنامه فستیوال ملی جوانان ایران طی یک هفته آینده علاوه بر زابل و زاهدان، دوشنبه در سراوان و در ادامه ایرانشهر، سرباز و چابهار برگزار خواهد شد. فردا میهمان مردم عزیز و مرزنشین سراوان هستیم و امیدواریم شور و نشاطی که امشب در چهره مردم و جوانان زاهدان دیده می‌شود، به سراسر کشور سرایت کند. ما نیازمند شادی و امید هستیم و نشاط‌آفرینی مأموریت اصلی معاونت جوانان است.

وی در ادامه خطاب به جوانان سیستان و بلوچستان گفت: به جوانان این استان باید گفت افتخار کنید که زاده خاک مقدس سیستان و بلوچستان هستید؛ فرزندان رستم دستان و شیرزنان این سرزمینید که مایه فخر ایران‌اند. من تاج سر عیاری سیستان را بر سر گذاشتم و با لباس زیبای بلوچی بر تن، افتخار می‌کنم که هموطن شما هستم و قلب تپنده وطن را در اینجا حس می‌کنم.

معاون امور جوانان آینده سیستان و بلوچستان را درخشان توصیف کرد و عنوان داشت: با روند توسعه‌ای که دولت در پیش گرفته، ظرف ده سال آینده سیستان و بلوچستان موتور محرکه اقتصاد ایران خواهد بود.

رحیمی در پایان با اشاره به استمرار این برنامه گفت: قول ما به مردم عزیز سیستان و بلوچستان این است که سال آینده نیز فستیوال ملی جوانان ایران با کیفیتی بالاتر برگزار شود. امید داریم این جشن در تقویم فرهنگی استان ثبت شود و دوباره میهمان دل‌های گرم و نازنین مردم سیستان و بلوچستان باشیم.

برچسب ها: جوانان ، وزارت ورزش و جوانان
