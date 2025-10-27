براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای اهواز ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۵، کارون ۱۵۳ و هویزه ۱۸۲ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، این شاخص در اندیمشک ۱۲۵، ایذه ۱۱۰، لالی ۱۰۴ و ملاثانی ۱۲۳ میکرو گرم بر مترمکعب اعلام شده است.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور