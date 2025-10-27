معاون وزیر جهاد گفت: برای کاهش سطح دربرگیری سویه جدید تب برفکی باید مقاومت دام‌ها را بالا ببریم تا این ویروس در کشور همه‌گیر نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور متولی رصد و پایش بیماری های دامی است، گفت: در کنار واکسیناسیون منظم به عنوان اقدامات بهداشتی، رصد و مراقبت‌های مرتب در حال انجام است .

وی با اشاره به سویه جدید تب برفکی افزود: تب برفکی صدها سال است که وجود داشته و امروز در برخی دامداری‌های کشور نمود پیدا کرده است.

رفیعی پور ادامه داد: بنابر آمار میزان درگیری در ۶ ماه نخست امسال حدود ۲۷۰ مورد بود که سال گذشته این عدد ۲۲۰ مورد گزارش شده بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واکسیناسیون دام‌ها به شکل مرتب در حال پیگیری است، افزود: همه سال احتمال بروز بیماری ویروسی دامی در کشور وجود دارد و ما به عنوان متولی سلامت و بهداشت دام‌ها اقدامات لازم را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است، اظهار کرد: توصیه ویژه سازمان دامپزشکی به دامداران این است که اصلی ترین عامل انتشار ویروس و انتقال آن با حمل و نقل و از طریق خوراک، جا به جایی کارگران و… رخ می‌دهد. بنابراین، در خصوص کانون‌های بیماری که گزارش می‌شود دامداران باید اقدامات بهداشتی را در رفت و آمدها و هر گونه نقل و انتقالی در چارچوب توصیه‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی انجام دهند. 

رئیس سازمان دامپزشکی در توصیه به دامداران گفت: دامداران در صورت بروز بیماری تب برفکی در واحد دامداری هرچه سریع تر موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی کنید، ورود دام جدید به داخل دامداری ها بویژه دام های خریداری شده از میادین دام و دام های فاقد سابقه واکسیناسیون از عوامل اصلی بروز بیماری تب برفکی در دامداری هاست، در مواقع شیوع بیماری تب برفکی در منطقه ارتباط و رفت و آمد با سایر دامداری ها و دامداران را به حداقل برسانید، جلوگیری از ورود افراد متفرقه و وسایل نقلیه به محوطه دامداری یکی از اصول پیشگیری از بیماری تب برفکی است.

