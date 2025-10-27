باشگاه خبرنگاران جوان - ساکنان مونیخ در یک همهپرسی به نامزدی این شهر برای میزبانی بازیهای المپیک و پارالمپیک تابستانی در یکی از سالهای ۲۰۳۶، ۲۰۴۰ یا ۲۰۴۴ رأی مثبت دادند. این خبر توسط دیتر رایتر، شهردار مونیخ، اعلام شد.
اکثریت قاطع شرکتکنندگان در این همهپرسی به پیشنهاد میزبانی مونیخ از بازیهای المپیک و پارالمپیک در یکی از سالهای ۲۰۳۶، ۲۰۴۰ یا ۲۰۴۴ رأی دادهاند. رایتر در نشستی خبری در این باره گفت: امروز، روز خوبی برای مونیخ است. بسیار کنجکاوم ببینم شهرهای رقیب چه واکنشی نشان میدهند. مونیخ در سراسر جهان شناختهشده و محبوب است. ما بالاترین شانس را برای برندهشدن داریم.
در کنار مونیخ، برلین، هامبورگ و منطقه راینروهر پیش از این علاقهشان را برای میزبانی المپیک در آلمان ابراز کرده بودند.
تقریباً ۱.۱ میلیون نفر از ساکنان مونیخ واجد شرایط رأیدادن در این همهپرسی بودند.
مونیخ پیش از این در سال ۱۹۷۲ میزبان المپیک تابستانی بود.