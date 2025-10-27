باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۵ آبان) در همایش بینالمللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: ما در مجلس یازدهم در بدو ورود یک حرف زدیم، گفتیم برنامه ما این است که نیازهای قانونی را برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی در مجلس یازدهم پیش ببریم. یک نقشه راه بسیار روشن و مشخصی داشتیم. امروز که خدمت شما هستیم ۲۱ قانونی که نیاز اقتصاد کشور بود را در مجلس دنبال کردیم.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: حتی در بخش خصوصی و محیطهای دانشگاهی این ۲۱ قانون که دنبال شده و پیش رفته است را مطالعه نکردهاند. یکی از این قوانین مهم قانون بانک مرکزی است که امروز تاثیر آن را دیدیم که چگونه بانک مرکزی بانکهایی را که تولید تورم و نقدینگی داشتند مهار کرد. در غیر این صورت امکانپذیر نبود. طبیعتا در حوزه اجرا بخشی از وظایف نظارتی با ما است و بخشی هم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
رئیس مجلس بیان کرد: یک کار دیگر را در مجلس فعلی تصمیم گرفتیم و همه با هم دنبال میکنیم. ما معتقد هستیم که به هر میزان که تورم و نقدینگی داریم، چنین معضلی را در قانون و قانون گذاری هم داریم. در ۱۱۷ سال قانونگذاری در کشور امروز یک تورم و انباشتگی قوانین متضاد و قوانینی که منسوخ شده وجود دارد و در بلاتکلیفی هستند. به فضل الهی مجلس در دوره دوازدهم از ۱۲ هزار ۵۲۴ قانونی که وجود دارد، دو سوم آن قوانین را منسوخ خواهیم کرد و از رده خارج خواهیم کرد.
رئیس مجلس اظهار کرد: به این افتخار خواهیم کرد، نه به قانونگذاریهای جدیدی که ضرورت ندارد. این کار مهم و اساسی ما است که سنگ را از مسیر راه مردمی شدن اقتصاد کشور برداریم. امام ما بهعنوان یک مجتهد و یک فرد آگاه در حوزه دین و به عنوان یک مرد انقلابی و مرد الهی که جز برای خدا یک کلام حرف نزد و جز در راه خدا گامی برنداشت، در ابتدای آغاز انقلاب در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نظر فقهی دادند که دخالت دولت در اقتصاد اگر کار روی زمین نمانده باشد، شرعا حرام است.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: یعنی دولت باید کارهایی را دنبال کند که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و بر روی زمین مانده است، اما وضع ما به اینجا رسیده است که قریب به ۸۰ درصد اقتصاد اینگونه است. به نظر من اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان پذیر نیست قبل از اینکه اصلاحات در حوزه انرژی برای کشور اتفاق بیافتد. اول باید در حوزه انرژی اصلاحات انجام شود و بعد در حوزه اقتصادی اصلاحات انجام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی اشاره کردند که چرا زعفران اینگونه است و نان اینگونه است که به خاطر قیمتهای نسبی است.
قالیباف با تاکید بر اینکه ما باید قیمتها را واقعی کنیم، تصریح کرد: حرف من این نیست که همین طور مثل کارهای غلطی که تکرار میکنیم، بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همیشه از بنزین و به بدترین شکل ممکن شروع کنیم. همیشه معتقد هستم که اصلاح قیمت نه تنهاترین راه و نه اولین راه است. ولی حتما در مسیر به این سمت باید برویم به شرطی که اولین منفعت این کار را مردم به شکل مستقیم ببرند، نه دولت در بریز و بپاشها و کسری بودجههای خود.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: بدون شک در اصلاحات انرژی ما دوطرف داریم؛ سمت مصرف و سمت تولید. بر این باور هستیم که دو روی یک سکه هستند ولی حتما مصرف در اولویت است که به آن بپردازیم. همیشه میگویم که برای یک جهش و خیزش در هر عرصهای، و به ویژه بحث امروز ما که در عرصه اقتصادی و به طور خاص در اصلاحات انرژی است، نگاه من فرصت و تهدید نیست. هرچه پیش روی ماست فرصت است. فرصتها به دو بخش تقسیم میشوند، فرصتهای با ریسک و فرصتهای بدون ریسک. در اصلاحات انرژی، مصرف یک فرصت با ریسک است. اگر به درستی و با خرد جمعی و با دخالت مستقیم مردم باشد، مشکلی پیش نمیآید.
قالیباف بیان کرد: این فرصت ما هست، اما فرصت با ریسک ما است. همین اصلاح در حوزه انرژی بزرگترین منبع سرمایه گذاری و تحول ماست که ما داریم آن را از بین میبریم. امروز قبح و زشتی خام سوزی اگر از خام فروشی بیشتر نباشد حتما کمتر نیست. ما به این بلا گرفتار هستیم. خجالت میکشم بگویم در پنج سال قبل از محل معادن، سهم دولت ۶ همت بوده ولی گازوئیلی که به معادن میدادیم مابه التفاوت قیمت آن ۴۰ همت بوده است، اینطور کار کردن دیگر مدیر نمیخواهد؛ اگر رها کنیم حتما بهتر از این نتیجه میدهد.
رئیس مجلس اضافه کرد: اینکه ما همیشه میگوییم ناترازی در انرژی و مصرف و تولید داریم، از نگاه بنده قبل از آن ما ناترازی در مدیریت داریم؛ در حقیقت ناترازی در تصمیم و اقدام داریم. ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرفمحور خود را به اقتصاد آیندهمحور تبدیل کنیم و به سرعت بر این اشکالات و مشکلات فائق بیاییم. نمیگویم برنامه هفتم بدون عیب است، اما مهمترین ویژگی آن این است که ما مسئله محور حرکت کردیم. ما تا مشکلات خود را تبدیل به مسئله نکنیم قادر به حل آن نیستیم. باید مشکلات را تبدیل به مسئله کرده و مسئله را به رسمیت بشناسیم. ما تا مسائل خود را در زمینههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به رسمیت نشناسیم قادر به حل آنان نیستیم. باید مشکلات را به رسمیت شناخته تا بتوانیم آنان را حل کنیم.
قالیباف با بیان اینکه مسائل باید به اهل خود سپرده شود تا حل شوند، تصریح کرد: برنامه هفتم پنج ساله است، ما باید تلاش کنیم تا اجرا شود. ما در این روزها درگیر نظارت و کنترل سال اول اجرای برنامه هستیم. ان شاءالله تا ۱۹ آبان آن را به صحن مجلس میآوریم و یک گزارش دقیق در حضور وزرا خواهیم داشت که در سال گذشته مجلس و دولت کار را به کجا رساندهاند. نمیگذاریم جوجه را آخر پاییز بشماریم و همین اول جلوی اشتباه را خواهیم گرفت.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: همیشه گفتهام که حرف مرد یکی نیست، بلکه دوتاست. اگر ما در قانون گذاری در جایی دچار اشتباه شدیم و حرف منطقیتر رسید حتما برنامه را در مجلس اصلاح خواهیم کرد؛ کمااینکه خواهید دید ممکن است درباه برخی از موضوعات در همین رسیدگی سال اول در اولویتها تجدیدنظر کرده و برخی از موضوعات را شاید اصلاح کنیم و برخی از موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم. با همین دقت از کارهای روی زمین مانده دولت توضیح خواهیم خواست. برنامه هفتم تنها سند میثاق ملی ما است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ برنامه ۲۰ ساله به اتمام میرسد، بیان کرد: سند ما، سند برنامه پنج ساله است. این برنامه مسئله محور است. از نگاه بنده اگر در طول این سالها این مسائل حل نشود باید این برنامه ادامه پیدا کند و البته مجلس و دولت بعد پنج سال باید تصمیم بگیرند، ولو اینکه به سال ۱۴۱۴ برسیم. نباید بگوییم برنامه با ۳۰ درصد تحقق تمام شد. باید بگوییم مسائل این برنامه را حل کردیم. بحث ما متمرکز بر سرمایه گذاری و تامین مالی است. اقتصاددان نیستم بلکه یک مدیر اجرایی هستم. کار تخصص بنده هم ژئوپولتیک است، اما مقداری در اجرا آموختهایم. واقعا همین الان که نگاه میکنم بازار پول و سرمایه ما نمیتواند مشکل سرمایه گذاری در بخش عظیم نفت و گاز و پتروشیمی را حل و فصل کند.
قالیباف بیان کرد: کل وزن بازار سرمایه ما چقدر است؟ حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار است. کل بازار سرمایه این مقدار است. ما حداقل در حوزه گاز طبق گزارشی که آقای اوجی در مجلس یازدهم به ما گفتند، ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، فقط در حوزه گاز. بازار پول ما چگونه است؟ ما الان بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی داریم. روزانه هم ۸ همت به آن اضافه میشود. همین طور میخواهیم نقدینگی را ادامه دهیم؟ ما چه سهمی از این نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری پیش بردیم؟ آن هم در حوزه نفت و گاز و پتروشمی که بیشترین آی. آر را برای ما دارد. باید این کار را پیش ببریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه هیچ وقت نتوانستیم نقدینگی را اهرم کنیم، بیان کرد: متاسفانه کارهای دیگر هم کردیم. ما در این بخش واقعا در برنامه هفتم گام برداشتیم. ما در ماده ۵ برنامه هفتم اقتصاد مردمی را به طور جد مطرح کردیم، روی آن هم ایستادهایم. از سال دوم برنامه مالیاتها را - در بخشهایی که دولتی هستند، اما نرفتند به سمت مردمی سازی - ۲۰ درصد افزایش دادهایم. به آنها سخت گیری خواهیم کرد. در همه میادین جدید نفت و گاز به جدیت فرصت سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی پیش بینی کردهایم. یکی از دولتیترین وزارتخانههای ما وزارت نفت است و کوزه گر از کوزه شکسته آب نمیخورد. از کوزه طلایی دارد آب میخورد. ما در برنامه هفتم برای صنایع انرژیبر فرصت را بر سرمایه گذاری گذاشتیم.
قالیباف بیان کرد: شرکت ملی حق حاکمیتی دارد و هیچ شکی هم نیست. اما از خودمان سوال کنیم آن ۴ و ۵ شرکت بخش خصوصی چگونه به تایید وزیر نفت رسیدند؟ چند نفر به آنجا رسیدند؟ در ۵ سال گذشته آنهایی که رسیدهاند چه بخشهایی هستند، همه خصولتی هستند و خبری از بخش خصوصی نیست. چند وقت روی میز تنفیذ ماندهاند؟ بعد میگوییم تلاش کنیم. چرا نسبتی بین مصرف و تولید ما برقرار نیست؟ چه فرصتهای بزرگی داریم؟ ما تقریبا در حوزه انرژی از عمق زمین و عمق دریا گاز و نفت را استخراج میکنیم، اما زمانی که تقسیم میکنیم حدود ۹ میلیون در روز تا سر چاه بالا میآوریم و ۳ میلیون از این ۹ میلیون ما هدر میرود؛ چرا واقعا؟ بخش خصوصی ما در خانهای مختلف گیر کردهاند و کار آنان به کندی پیش میرود. ما از یک بشکه نفتی که بیرون بیاوریم و آنها سرمایه گذاری کنند تنها میخواهیم ۲ دلار به آنان بدهیم، ما چند میلیون بشکه در روز نفت را هدر میدهیم؟
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر چاره اندیشی در این حوزه گفت: در برنامه ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز را باید بخش خصوص انجام دهد. در سال سوم برنامه باید در حوزه گاز ۵ درصد و در حوزه نفت ۲ درصد محقق شده باشد. ما بدون ملاحظه این موضوع را دنبال کرده و با هیچ کسی رودربایستی نداریم. فرصتهای مالی همین جاست. یک بانکی در ایام تعطیلات در نزدیکی میدان انقلاب سرقت شد. میزان امانتیهایی که در صندوق آن بود چقدر طلا و چقدر ارز بود، عجیب است. ما برای ۳ میلیارد دلار به هر کشوری حاضر هستیم دست دراز کنیم، اما به دهها میلیارد دلاری که در صندوق بانک ماست توجه نمیکنیم. الان در صندوقهای بی نام است. ما میتوانیم چند برابر از بازارهای دیگر به مردم سود دهیم. جوابی برای مردم و آخرت داریم. وزارت نفت توجه کند. ما در مجلس توجه کردیم و قانون گذاشتیم و محکم پای آن ایستادهایم. تحریمی که ما خودمان بر خودمان کردهایم به مراتب بیشتر از تحریمی است که دشمن ما را به نامردی و ستم کرده است.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: خودمان چرا به خودمان ستم میکنیم؟ ما در صندوق توسعه هم مشکلاتی داریم. خیلی فرصت داریم. شریکهای راهبردی داریم که بخش خصوصی ما به صورت مشترک میتوانند با آنها کار کنند، البته در برخی از میادین این کار دارد انجام میشود، اما خیلی کند است. فکر میکنم وزارت نفت باید یک کتاب سبز بابت خانهای خود تهیه کند که راه عبور از خانهای خود را ارائه دهد. آدرس مار و پله را بدهد. وقت برای ما ارزش ندارد تنها چیزی که هیچ وقت قابل جبران نیست! کمک کنیم بتوانیم این کار را به طور جدی پیش ببریم. میخواهم بگویم که در این جمع چهار فضا وجود دارد و هر کسی در عالم خود است. ما باید کاری کنیم که عالمهای افرادی که اینجا هستند را به هم وصل کنیم.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: یکی از این عالمها بازارهای مالی است. متخصصان ما در حوزه صنعت مالی و در حقیقت فناوریهایی که در این زمینه وجود دارد باید فربصت را به درستی پیدا کنند. امروز ابزارهای نوین در این بخش داریم وسهم ما از جی. دی. پی باید ۱۰ درصد شود. ما یادگرفتیم که تصدی گری کنیم در حدی که از عمق چاه تا در خانه مردم گاز را دولتی ببریم. اینها رها کنیم و کار تولی گری و مدیریتی خود را انجام دهیم. دظرفیتها را شناسایی کنیم که برای پروژههای بزرگ ما طراحی مالی کنند. در بعد راهبردی میتوانیم با کشورهای دوست در حوزههای مختلف کار کنیم و ارتباط راهبردی داشته باشیم. دنبال فناوریها برویم و از ظرفیت آنان استفاده کنیم.
رئیس مجلس در پایان بیان کرد: عالم دوم خود صنعت نفت است. باید برویم و بخش خصوصی را به معنای واقعی به کار بگیریم. عالم سوم همین سرمایه گذاری خارجی و ظرفیتهای داخلی است که در قانون دیده شده است. فکر میکنم اگر در دولت این مسئله را بپذیریم که مشکل ما اقتصاد دولتی است، مسائل حل میشود. از اول برنامه هر بخش دولتی که تولید خدمات میکند، تصرف غیرقانونی در بیت المال دارد. دولت حق تولید خدمات نداشته باشد. باید دولت به سراغ خرید خدمات برود. باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم. مطمئن باشید رئیس دولت هم همین اعتقاد و باور را دارد. وفاق ملی و میثاق ملی ما برنامه هفتم است، بر مبنای آن پیش رفته و هم تنبیه و هم تشویق میکنیم. اگر جایی ببینیم وقت کشور و ظرفیتهای کشور به هدر میرود به وظیفه خود عمل میکنیم.