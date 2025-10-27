باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حمید حمیدی، سرکلانتر مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان از تردد موتورسیکلت‌های سنگین در سطح شهر، به‌ویژه در روز‌های تعطیل، گفت: «این وسایل با ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و سرعت‌های غیرمجاز، موجب اضطراب، ناهنجاری ترافیکی و تصادفات مرگبار شده‌اند.»

وی با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تأکید کرد: «هر وسیله نقلیه‌ای که فاقد پلاک باشد، اجازه تردد در معابر عمومی را ندارد. موتورسیکلت‌های سنگین نیز به دلیل نداشتن پلاک، مشمول این ممنوعیت هستند و پلیس موظف است با تخلفات آنها برخورد کند.»

سرهنگ حمیدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۸ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک توسط پلیس توقیف شده‌اند. با وجود تردد محدود، همین وسایل باعث وقوع ۴ تصادف فوتی و مرگ ۵ نفر شده‌اند. این موتور‌ها به دلیل حجم بالا، سرعت زیاد و استفاده برای حرکات نمایشی، خطرات جدی برای شهروندان ایجاد می‌کنند.

سرهنگ حمیدی در ادامه گفت: بزرگراه‌هایی مانند شهید همدانی، شهید خرازی، شهید بابایی و شهید چمران از مسیر‌های پرتردد این موتورسیکلت‌ها هستند. پلیس راهور این مسیر‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند، به‌ویژه در شب‌ها و روز‌های تعطیل که معابر خلوت‌تر هستند.

در خصوص آلودگی صوتی، سرهنگ حمیدی اعلام کرد: «برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسایل نقلیه‌ای که آلودگی صوتی ایجاد کنند، در سه مرحله جریمه می‌شوند: بار اول ۲۰۰ هزار تومان، بار دوم ۴۰۰ هزار تومان و در مرحله سوم و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.»

وی با اشاره به تمرکز تخلفات در مناطق مرکزی شهر (۶، ۷، ۱۱ و ۱۲) گفت: «در این مناطق به دلیل وجود مراکز تجاری و طرح‌های ترافیکی، استفاده از موتورسیکلت بیشتر است و پلیس راهور اقدامات آموزشی و کنترلی ویژه‌ای را اجرا کرده است.»

وی افزود: از جمله اقدامات پلیس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آموزش موتورسواران با نمایش کلیپ‌های هشداردهنده از تصادفات واقعی

• ساماندهی محل توقف موتور‌ها با نرده‌کشی در مراکز تجاری

• توزیع رایگان کلاه ایمنی با شعار «کلاه ایمنی، کلاه زندگی»

• کنترل خطوط ویژه و جلوگیری از تردد غیرمجاز

• توقیف ساعتی موتورسیکلت‌ها همراه با آموزش در محل

• برخورد با پلاک‌های مخدوش که جرم محسوب می‌شود و در محل رفع اثر انجام میشود که چند موتورسیکلت سرقتی در همین روند کشف شدند.

سرهنگ حمیدی بیان کرد: آمار تخلفات ثبت‌شده از ابتدای سال در مناطق مرکزی شهر به شرح زیر است:

عدم استفاده از کلاه ایمنی:بیش از ۱۹۳،۰۰۰ فقره

عبور از محل ممنوع:بیش از ۶۸،۰۰۰ فقره

حرکت در خطوط ویژه:بیش از ۹۰،۰۰۰ فقره

حمل بار اضافه با موتورسیکلت:بیش از ۲،۰۰۰ فقره

پوشش و مخدوشی پلاک:حدود ۴۵،۰۰۰فقره

سرهنگ حمیدی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: «موتورسواران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند، به حقوق خود و دیگران احترام بگذارند و در نیمه دوم سال که بارندگی‌ها افزایش می‌یابد، از تردد با موتورسیکلت در معابر لغزنده جداً خودداری کنند.»

وی افزود: «لغزندگی معابر در فصل پاییز و زمستان، به‌ویژه هنگام بارش باران، خطر لغزش، واژگونی و تصادف را چند برابر می‌کند. استفاده از موتورسیکلت در این شرایط نه‌تنها جان را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث بروز تصادفات زنجیره‌ای و اختلال در ترافیک شهری می‌شود.»