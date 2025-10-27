باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی در نشست هماندیشی مدیران عامل پالایشگاههای گاز کشور که به مناسبت بیستوهفتمین سالروز تأسیس مجتمع گاز پارس جنوبی و با حضور اعضای هیأتمدیره شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت، گفت:مجتمع گاز پارس جنوبی نهتنها یک مجموعه تولیدی، بلکه نماد خودباوری صنعتی و اقتدار فنی ایران و سنگر پایداری انرژی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران، مهندسان و کارکنان صنعت گاز، افزود: شاید خودتان کمتر بدانید که چه میزان ارزشآفرینی کردهاید؛ زحمات شما ستون پایداری تولید گاز کشور است و در زمستان سال گذشته و در شرایطی که کشور با فشار مضاعف بر شبکه انرژی روبرو بود، این شما بودید که اجازه ندادید شعله گرمای خانههای مردم خاموش شود.
توکلی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهارکرد: در آن روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صنعت گاز کشور در خط مقدم پایداری قرار داشت و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در پالایشگاهها، با وجود محدودیتها و شرایط دشوار، با روحیهای مجاهدانه و بیوقفه، توانستند تولید را بدون وقفه ادامه دهند.
معاون وزیر نفت یادآورشد: سال گذشته از منظر مدیریت بحران و تداوم تولید، یکی ازاستثناییترین سالها در تاریخ شرکت ملی گاز ایران بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جایگاه بیبدیل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: امروز مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید ۷۳ درصد گاز کشور و تأمین بخش عمده خوراک پتروشیمیها، صنایع و نیروگاهها، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد و رشد و بلوغ این مجموعه، حاصل سالها تجربه، دانش انباشته و ماندگاری نیروهای متخصص است.
وی تأکید کرد: مستندسازی تجربهها و همافزایی مدیریتی باید در اولویت قرار گیرد تا صنعت گاز، پویا و یادگیرنده باقی بماند و تصمیمهای جزیرهای مانع رشد نشود.
توکلی با اشاره به ضرورت یکپارچگی تصمیمگیری و مستندسازی دانش فنی در شرکت ملی گاز ایران، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تصمیمهای جزیرهای مانع پیشرفت شود. درسآموختهها و تجربههای ارزشمند مدیران باید ثبت، مکتوب و به نسلهای بعد منتقل شود تا صنعت گاز همواره پویا و یادگیرنده باقی بماند.
معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر اهمیت دقت در اندازهگیری، برنامهریزی و مدیریت دادهها، یادآور شد: پایه همه تصمیمها درست، اندازهگیری دقیق است و بدون داده و شاخصهای واقعی، نمیتوان از بهرهوری، صرفهجویی یا توسعه سخن گفت.
وی بر ضرورت توجه به رفاه کارکنان عملیاتی و خانوادههای آنان تأکید کرد و گفت: زندگی و آرامش خانوادههای کارکنان عملیاتی، بخشی مهم از پایداری سازمان است و باید برای بهبود شرایط زندگی و رفاهی آنان برنامهریزی و ظرفیتسازی کنیم.
توکلی نگهداشت سرمایه انسانی و فنی را کلید استمرار پایداری گاز دانست و تصریح کرد: تعمیرات و نگهداری فقط یک فرآیند فنی نیست، بلکه نوعی مدیریت دارایی ملی است که اگر این بخش بدرستی انجام شود، ارزش ذاتی تأسیسات افزایش مییابد و کشور از هزینههای سنگین بازسازی بینیاز میشود؛ از همین روست که می توان گفت، امروز صنعت گاز با تکیه بر نیروی انسانی توانمند، آماده عبور از زمستان پیشرو با اطمینان و اقتدار است.