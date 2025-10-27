فرشاد پیوس، پیشکسوت نامدار فوتبال ایران، با امضای قراردادی رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم لیگ یکی شناورسازی قشم منصوب شد.

پیوس۶۳ ساله سابقه بازی در تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران را در کارنامه دارد.
فرشاد پیوس بهعنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس است و در بین هواداران با عنوان آقای گل شناخته میشود.
پیوس پس از پایان دوران درخشان بازیگری خود، فعالیتش را در عرصه مربیگری آغاز کرد و طی سالهای اخیر هدایت تیمهای مختلفی را در لیگهای دسته اول و دوم فوتبال ایران بر عهده داشته است.
او کار مربیگری را از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز کرد و با تیمهایی چون شموشک نوشهر، تراکتورسازی تبریز، هما تهران و برق شیراز همکاری داشت.
در سالهای اخیر نیز در تیمهایی نظیر ویستا توربین تهران، شهرداری آستارا، داماش گیلان، سپیدرود رشت، شهرداری ماهشهر، چوکا تالش و نیروی زمینی تهران بهعنوان سرمربی فعالیت کرده است
تیم شناور سازی قشم اکنون با کسب ۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.