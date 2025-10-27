فرشاد پیوس، پیشکسوت نامدار فوتبال ایران، با امضای قراردادی رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم لیگ یکی شناورسازی قشم منصوب شد.

پیوس۶۳ ساله سابقه بازی در تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران را در کارنامه دارد.

فرشاد پیوس به‌عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس  است و در بین هواداران با عنوان آقای گل شناخته می‌شود.

 پیوس پس از پایان دوران درخشان بازیگری خود، فعالیتش را در عرصه مربی‌گری آغاز کرد و طی سال‌های اخیر هدایت تیم‌های مختلفی را در لیگ‌های دسته اول و دوم فوتبال ایران بر عهده داشته است.

 او کار مربی‌گری را از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز کرد و با تیم‌هایی چون شموشک نوشهر، تراکتورسازی تبریز، هما تهران و برق شیراز همکاری داشت.

در سال‌های اخیر نیز در تیم‌هایی نظیر ویستا توربین تهران، شهرداری آستارا، داماش گیلان، سپیدرود رشت، شهرداری ماهشهر، چوکا تالش و نیروی زمینی تهران به‌عنوان سرمربی فعالیت کرده است

تیم شناور سازی قشم اکنون با کسب ۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.

برچسب ها: فرشاد پیوس ، فوتبال
خبرهای مرتبط
بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از کارخانجات شناورسازی ارتش
دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
تساوی دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت مسلحانه از طلا فروشی در رودان
آخرین اخبار
سرقت مسلحانه از طلا فروشی در رودان
کشتی حامل بیش‌از ۵۰ هزار تن گندم در بندرشهید رجایی پهلو گرفت
فرشاد پیوس سرمربی شناور سازی قشم شد
راز‌های مسجد بُرخ قشم؛ از آتشکده تا مأمن ایمان در جنوب ایران