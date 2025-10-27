باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروزه و پیشرفت سازمان‌ها و ایجاد تغییر و تحولات شغلی فراهم کردن امنیت شغلی برای کارکنان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که کارکنان با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اما این روز‌ها ادغام شدن بانک آینده با بانک ملی؛ کارکنان شرکتی بانک ملی را بلاتکلیف و نگران کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

نیرو‌های شرکتی که در بانک ملی که بیشتر آنها با سابقه‌های بالای ۲۰ سال هستند در سال گذشته با ورود ۵۰۰۰ نیروی صندوق نور که با بانک ملی ادغام شدند و هم اکنون با ورود بیش از ۵۰۰۰ نیروی بانک آینده حال و روز خوبی ندارند. بانکی که نیرو‌های شرکتی این بانک بلاتکلیف هستند.

