وارش نوشهر صدرنشین گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - وارش نوشهر نماینده مازندران برای صدرنشینی در هفته دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور با ۲ گل مهرگان تهران را از پیش رو برداشت و ۶ امتیازی شد.

فاطمه کفاش زاده در دقیقه ۲۰ و زینب اسماعیلی در دقیقه ۳۱ برای تیم وارش در ورزشگاه شهدای نوشهر گلزنی کردند.

اسما قائدی، معصومه بابایی، آوا داوودی (از دقیقه ۷۳ نازنین یوسفی)، ریحانه اسلامی، آرمیتا مشایخ، ملینا عالیان، مبینا حق شناس، زیبا نعمت پور (از دقیقه ۴۶ غزل صابری پور)، بیتا مشایخ از دقیقه ۴۶ بهاره صفرزاده، فاطمه کفاش زاده و زینب اسماعیلی، بازیکنان تیم وارش نوشهر در هفته دوم لیگ فوتبال دسته اول فوتبال کشور بودند.

شاگردان مهرنوش رزمی در تیم وارش نوشهر، هفته نخست را هم با پیروزی ۲ بر صفر مقابل میزبانشان فولاد خوزستان پشت سر گذاشتند.

تیم وارش نوشهر با گل‌های ملینا عالیان و زینب اسماعیلی در ورزشگاه تختی اهواز جشن پیروزی گرفت.

مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور در ۲ گروه، شامل ۵ تیم در گروه نخست و ۶ تیم در گروه دوم در حال برگزاری است.

